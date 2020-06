Un puestero sufrió abusos por parte de efectivos que intervinieron originalmente por una supuesta infracción a la ley de Caza. Interviene en representación de la víctima el abogado Lisandro Ranocchia.

Otro caso de violencia institucional por parte de la Policía provincial tiene a cuatro efectivos como acusados, a raíz de una golpiza que le propinaron a un puestero en Telén, según la denuncia ante el Poder Judicial.

Lisandro Ranocchia es el abogado del puestero golpeado, Jorge Alberto Toledo. El operativo policial se inició por presuntas infracciones a la ley de Caza y en realidad la Policía buscaba a Juan Correa, durante un allanamiento que dio resultados negativos.

Toledo, oriundo de Corrientes y puestero del campo «El Dimoy», denunció al policía Eliezer Echegaray, que es encargado del Puesto Caminero de El Durazno. También fueron acusados los efectivos de apellidos Morales, Correa y (Roberto) Cabral.

«En el operativo le pegaron a Toledo. Le pido la documentación y en los papeles decía que era una infracción de caza, pero no habían encontrado nada. El primer diagnóstico que hago desde el punto de vista jurídico es que era un acta de infracción y no iba a pasar a mayores”, contó el abogado Lisando Ranocchia en Radio Kermés.

“Lo cité en mi estudio y cuando me hace el relato vi el marco de gravedad del tema. Es una situación desgarrante y un apremio contra una persona totalmente indefensa. Toledo es una persona muy humilde, oriundo de Corrientes, es analfabeto y le costó mucho expresarse conmigo”, añadió el profesional.

Aseguró que “estaban trabajando en una picada, cuando vuelven hacia el puesto se encuentran con la policía que los estaba esperando. Habían entrado a hacer la requisa de costumbre. Lo agarran a Toledo y lo empiezan a apretar, le preguntaban dónde estaban las armas y dónde estaba Juan Correa”.

Relató que “lo trasladan a otro sector del campo, y cuando está abriendo la tranquera, los policías le empiezan a pegar. Le exigían que tenía que decir que Correa estaba ahí caminando con él. De los golpes no podía ni hablar y se hace sus necesidades encima. Le dijeron que si hablaba de esto se iba a volver a Corrientes en una bolsa”, añadió.

El sitio Infohuella accedió a la denuncia en la que Toledo cuenta textualmente que los policías “me golpearon en el torso y en el abdomen, luego me dejaron que respire un poco, me llevaron más adelante y me volvieron a pegar y me decían que diga que Juan Correa y yo estábamos carneando en el campo y dónde estaba el arma del hijo de Juan Correa. Insistían en que Juan Correa estaba en el campo y como no podía respirar más me dejaron tirado ahí. De tantos golpes me hice caca en el pantalón”.

