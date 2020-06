El ministro de Salud, Ginés González García, se refirió a las declaraciones del entrenador de River, Marcelo Gallardo, contra la cuarentena obligatoria para combatir el coronavirus y recordó que «él fue el que no quiso jugar».

El funcionario habló con FM 94.7 y respondió a las quejas de Gallardo, quien denunció un «pacto de silencio» entre los dirigentes de AFA y afirmó: «cómo una industria puede tener 500 empleados trabajando y el fútbol no puede tener dos o tres jugadores entrenando».

«Creo que Gallardo me dijo que yo era contradictorio, pero si mal no recuerdo fue River el que no quiso presentarse a jugar cuando pensábamos que el campeonato iba a seguir dos o tres fechas más», apuntó el ministro. Y sumó: «Yo lo entiendo, es un entrenador de fútbol, vive para esto, entiendo que esté nervioso y tenga ganas de volver«.

Ante el pedido de Gallardo para que se reinicien los entrenamientos, Ginés fue claro y señaló que el principal problema es el transporte, ya que el 75% de los jugadores residen en el AMBA, el área más crítica de contagio. «Esto podría ser solucionado con los jugadores de elite y de los clubes más importantes, pero no puede pasar en todas las divisiones. No deja de ser un riesgo que podemos evitar», destacó. Y resaltó: «Estamos con un pico de avance, me parece que no es el momento de poner el tema de hacer aperturas futbolísticas».