El regreso a la actividad física para los aficionados a los gimnasios será todo un desafío. El protocolo que permitirá la reapertura a partir del lunes 8 de junio es extenso y estricto. Las personas que ya se inscribieron para realizar este tipo de actividades, que van desde los clásicos «fierros» (ejercicios con aparatos) hasta la práctica de pilates, entre otras, recibirán en primer lugar un archivo PDF con la declaración jurada que deberán completar.

Allí dejarán constancia de que no han manifestado síntomas compatibles con Covid-19 y que tampoco los experimentó ninguno de los integrantes de su grupo familiar más cercano. Haber tenido tos, fiebre, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de aire, disgeusia (pérdida del gusto), anosmia (pérdida del olfato) en los últimos catorce días deja a la persona sin chances de ir al gimnasio, al menos hasta que pase la ventana de tiempo necesaria para descartar la presencia del virus.

Si la persona ya está inició la actividad física, la declaración jurada que firmó antes de empezar es clara al establecer que ante la primera sospecha de padecer alguno/s de los síntomas (ya sea quien asiste al gimnasio o alguien de su grupo familiar), la persona asume la obligación de no asistir al establecimiento, aislarse preventivamente en forma inmediata, comunicar tal circunstancia al número telefónico según corresponda a la jurisdicción e informar inmediatamente a la institución de dicha circunstancia para que adopte las medidas correspondientes.

A modo de consejo, en el formulario recomiendan realizar cada 48 horas el auto test de la aplicación Cuidar. «La presente declaración jurada tiene una validez de catorce (14) días corridos desde su confección, debiendo el declarante reconfirmar su contenido vencido dicho plazo o realizar una nueva», finaliza el formulario.

Protocolo

El otro documento que llegará el email o al WhatsApp del solicitante será el Protocolo, el cual cuenta con ocho páginas y 39 medidas a tomar para mantener el aislamiento social y garantizar la higiene de las personas y el lugar.

Allí se establece que el comercio funcionará de 8 a 20, de lunes a sábados, y que los turnos para realizar actividad serán de 45 minutos. Las personas que asistan deberán utilizar barbijo o cubreboca social de uso obligatorio para todo deportista antes y después de la actividad. Al ingreso, las zapatillas del usuario se rociarán con alcohol diluido y se sanitizarán sus manos con alcohol en gel.

Para abonar la actividad se recomienda el uso de pagos electrónicos. Se realiza un check in previo solicitando turno para realizar la actividad. La persona no ingresa si no está previamente inscripta. No se permitirá el uso de vestuarios. El gimnasio deberá llevar una planilla digital de datos de cada usuario con nombre y apellido, DNI, dirección, teléfono, etc., la cual deberá estar a disposición en caso de ser requerida.

Sin celular

Estará prohibido el ingreso a personas ajenas a la actividad de los gimnasios. Se recomienda no utilizar el teléfono celular durante la clase. Se evitará el cruce de usuarios al finalizar e iniciar cada turno. Deberán dividirse las zonas de ingreso y egreso con demarcación clara de cinta adhesiva. Se desinfectará cada una hora la estructura de uso técnico para las actividades: puerta de ingreso, máquinas, bicicletas, etc.

Además, se realizará una desinfección antes de la apertura del gimnasio y al finalizar cada turno. Todos los ambientes deberán estar ventilados y no se podrá utilizar ventilación mecánica. El espacio de cada usuario será de seis metros cuadrados por persona, debiendo mantener distancia de dos metros entre asistentes y personal.

El gimnasio deberá promover y difundir el distanciamiento social de forma permanente y deberá extender las declaraciones juradas a cada usuario. Deberán disponer de alcohol en gel, rociadores de alcohol al 70% y de agua 90% y lavandina 10% y rollos de papel cada cincuenta metros cuadrados, los cuales deberán ser de fácil acceso al usuario.

Se colocarán dos trapos de piso con agua 90% lavandina 10% en el ingreso al local y dentro del mismo. Estos se lavarán en cada cambio de turno. El staff deberá estar equipado con barbijo, guantes y antiparras. Cada usuario deberá proveerse de su propia hidratación y toallas para uso personal.

El local deberá contar con cartelería informando medidas de higiene (se podrá utilizar propaganda oficial). Cada deportista o usuario guardará sus pertenencias en un bolso o mochila particular de mano debidamente desinfectado. El bolso de mano quedará en depósito y previamente desinfectado. Esta acción deberá reiterarse al momento de su retiro.

Al regresar a casa, luego de asistir al gimnasio, las personas deben desinfectar los elementos y la ropa y guardarlos en una bolsa antes del lavado. También realizar una desinfección corporal. Se recomienda lavar la ropa a temperaturas entre 40°C a 60°C y que la ropa a usar sea de fácil lavado y secado.