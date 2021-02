El representante legal de Dieguito Fernando reprodujo una conversación que tuvo por chat con Monona, la cocinera del Diez: “Me dijo a quién se lo entregó en mano y tengo la filmación de Maxi Camargo (asistente) poniéndoselo en el auto a una de las hijas. Se lo dio a Gianinna”.

Frente a esto, la hija del ex campeón del mundo estalló y respondió a estas palabras con un contundente mensaje en Twitter. “Si me matan buscando un anillo que no tengo son TODOS CÓMPLICES”, lanzó Gianinna Maradona.