Germán Martitegui contó que dio positivo de coronavirus, luego de una versión de que estaba «insolado». Tranquilo, pero sin esconder su preocupación por sus hijos Lorenzo (18 meses) y Lautaro (13 meses), el jurado de MasterChef Celebrity habló de cómo es su estado.

“Nosotros estamos todos aislados desde el jueves. Me dijeron que el hisopado había que hacerlo el viernes porque había que esperar cinco días y yo no quise, y me lo hice el jueves. Para todos los que se lo quieran hacer, antes de cinco días el hisopado no funciona”, aseguró en Cortá por Lozano.

También Germán habló de cómo se aisló. “Yo tomé medidas bastante drásticas porque estaba muy asustado. Desde el jueves no tomo contacto con ellos (sus hijos), están por la casa, los escucho llorar, me acerco con un barbijo y los veo de lejos. Ellos no entienden lo que está pasando, o sea, es horrible porque me escuchan. También le corté el rostro a mi vieja que quería verme para el Día de la Madre. Tomé todas las medidas que hay que tomar”, detalló.

“Yo estoy completamente aislado en una habitación. Nadie se acerca, por suerte. Uso un solo cuarto y un solo baño y no tomo contacto con nadie”, contó el reconocido chef, quien contó que solo tuvo un síntoma de la enfermedad. “Domingo y lunes tuve un poco de fiebre. De hecho, vino un médico a casa y en el momento que vino no tenía fiebre. Esto es muy fresco, me enteré hoy a la mañana”, afirmó Germán Martitegui.