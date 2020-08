Una nota realizada a un medio digital y consultas realizadas por la concejal Lorena Manglus, integrante del bloque del Frejupa de General San Martín, hizo que sufriera el reproche del propio intendente Raúl Espir y de algunos miembros del frente oficialista de Juntos por el Cambio.

Todo sucedió momentos previos al inicio de la última sesión de Concejo Deliberante, acorde a lo expresado en las redes sociales por la dirigencia de la Unidad Básica local.

«Desde la Unidad Básica Justicialista expresamos nuestra disconformidad por situaciones de agravio de parte del oficialismo local Juntos por el Cambio a nuestra concejala Lorena Manglus, motivados por la entrevista que esta brindara y se publicara en un portal de noticias», comienza diciendo la nota.

Nuestra historia nos ha enseñado que la violencia, no es el camino para imponer ideas, y defendemos que la herramienta para dirimir diferencias políticas es el diálogo, en un marco de respeto mutuo. Desde nuestro partido celebramos la pluralidad de voces, pero sí repudiamos el actuar de aquellos miembros que tras su enojo se despojan del respeto, la tolerancia y lo expresan de forma violenta», agrega.

«La ley 1597 orgánica de Municipalidades y Comisiones de Fomento, en su artículo 60 dice: ‘Los concejales no podrán ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones que manifiesten o votos que emitieren en el desempeño de sus cargos y con motivo de sus funcione», concluye.

Recriminación.

Ante este comunicado, este diario pidió precisiones a un dirigente justicialista, quien explicó que «en la última sesión, estaban por comenzar, entró el intendente Raúl Espir, hizo salir a una persona que había ido a presenciar la sesión, y sin sentarse, empezó a recriminar a la concejal del Frejupa por una nota realizada a un medio digital, donde ella manifestó que se habían solicitado pedidos de informes y aún no habían sido respondidos, y su opinión respecto a la ruptura del anterior mástil y la construcción del nuevo por decisión del Ejecutivo comunal sin consulta previa, el cual se inauguró en el acto del último aniversario».

Agregó que el intendente «habló bastante y la respuesta de la concejal fue que no había dicho nada incorrecto, que no fuera verdad y no hubo malas intenciones, ya que también manifestó trabajar cordialmente en esa nota. En realidad la edila dijo que lo del mástil no había pasado por el Concejo. El pedido de informes esta dentro de los plazos estipulados para la respuesta. Le fue a pedir explicaciones, a interpelar de mala manera, incluso algún concejal oficialista también», explicó.

El intendente le reprochó que «siempre había tenido las puertas abiertas y la concejal le respondió que realmente así ha sido, pero que tenía la obligación de responder y el derecho expresarse. Mientras tanto, también en la antesala se encontraban dos personas además de quien se había retirado de la sala del Concejo Deliberante. Esta situación no tiene precedentes en nuestra localidad y ha sido a nuestro criterio un acto de atropello y prepotencia» dijeron.

Monumento.

El mástil en cuestión tiene que ver con lo que quedaba de aquel monumento, por muchos vecinos de la localidad, considerado histórico, ya que hoy por hoy solo existía la base.

En su libro, oportunamente el ex diputado provincial Carlos Alberto Larroudé escribió: «Fue inaugurado el 20 de junio de 1948, frente al edificio municipal. Desde esa fecha se convirtió en el centro obligado de todas las celebraciones cívicas, ya que por ser allí, donde nuestra enseña se encuentra más cerca de su elemento: el cielo. Se lo considera con toda justicia como el altar de la patria».

«Este mástil -agrega- fue donado a nuestro pueblo por la firma y obreros del importante establecimiento industrial salinero local denominado La Porteña».