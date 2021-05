Roberto Cisneros, esposo de Milagros Soledad Ferreyra, la joven de 22 años embarazada que falleció ayer, dialogó con este medio sobre lo que sucedió con Milagros, ya que desde provincia publicaron que la muerte se habría dado por Covid-19 pero sucedió por Eclampsia.

“Empezó el viernes, yo me voy al trabajo y ella queda acá en casa lo mas bien. A las 9:40 me manda un mensaje de que estaba haciendo. Yo le empiezo a mandar mensajes y no me contesta. A las 12:00 la empiezo a llamar. Me comuniqué con mi cuñada y se vienen a mi casa con mi hermana. Cuando llegaron no podían abrir la puerta, estaba mi nene de 5 años adentro llorando y gritando que la madre tenía corriente en la cama”, manifestó Roberto.

Fue ahí cuando rompieron el vidrio de la puerta de su casa, ingresaron y encontraron a Milagros convulsionando. Llamaron al Servicio de Emergencias Médicas quienes procedieron a trasladarla rápidamente hacia el Hospital Gobernador Centeno. Cuando llegó le dijeron que tenían que realizarle una cesárea de urgencia.

“Me dijeron que me quedara ahí para ver el nene. Después me mandaron que vaya para el quirófano y nos encontramos que había fallecido en quirófano”, dijo Roberto. Le comunicaron que había echo otro pico de presión en cesárea y sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Por la noche, desde provincia comunicaron los lamentables descensos que se habían dado por COVID-19 en La Pampa, en donde figuraba Milagros. “El mismo médico me dijo que dio positivo de COVID pero que no había sido la causa de su fallecimiento”, argumentó Cisneros.

Por último, comunicó que el niño nació y se encuentra bien pero que todavía no lo dejan ver y no sabe el porqué. A pesar de haber perdido la vida, fue madre de un niño llamado Lian Giovani Cisneros.

Fuente: En boca de todos