Hoy se entregaron al #HospitalGobernadorCenteno: Máscaras de protección Anteojos de seguridad Barbijos Cubrebotas Cofías y otros insumos También estamos instalando un circuito de cámaras de seguridad. Nuestros proyectos están en marcha y cada vez somos más los que estamos comprometidos para acompañar la salud de nuestra comunidad. Vos también podes ser parte de estos avances, uniéndote a nuestra cooperadora o invitando a hacerlo. Ayudanos a ayudar. Es muy fácil y te damos opciones para que vos elijas: ✔ Socio Mensual: a través de la factura de @Corpico podés asociarte para la cuota mensual. ✔ Socio Anual: podés adelantar las cuotas de todo un año a través de transferencia bancaria. ✔ Bono Donación: elegís vos la ayuda que querés donar a través de transferencia bancaria. BANCO PAMPA: Asoc. Coop. del Estab. Sist. Gob. CENTENO Tipo de cuenta: CC Número de cuenta: 11783 CUIL/CUIT: 30635678239 CBU: 0930301810100000117832 Con tu participación colaborás para apoyar y respaldar proyectos que están desarrollándose en nuestro hospital y que benefician a toda la comunidad. Te invitamos a ser parte. Asociate. #socios #colaboradores #compromisodetodos