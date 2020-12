Hay preocupación porque el brote no ha cesado, y el número de casos activos llegó a casi 70. Por esa razón, ayer a la tardecita se dio a conocer que el intendente local, Abel Sabarots, resolvió suspender las reuniones sociales hasta el domingo inclusive. La medida fue consensuada con las autoridades sanitarias locales.

Fuentes oficiales informaron a LA ARENA que, para poder materializarse el trabajo planificado, se deberá coordinar los recursos humanos y tecnológicos. De no producirse cambios en las últimas horas, la tarea comenzará a efectuarse durante este fin de semana.

Frente a esta situación, desde el Comité de Crisis se solicitó a los organismos públicos que la atención a las personas se reduzca a menos de 15 minutos, aún con los recaudos preventivos, tales como el uso tapabocas, no compartir mate, ni utensilios, y cumplir con la distancia social.

Comerciantes.

En el caso puntual de los comercios, se requirió a sus dueños y personal, que exijan a los clientes que cumplan con el registro de trazabilidad, completando los datos personales necesarios. Además, que respeten los protocolos de prevención sugeridos por las autoridades sanitarias.

Aunque el intendente Abel Sabarots todavía no ha resuelto si se producirá el cambio de fase, se puso especial atención en que los habitantes de la localidad cumplan con los puntos mencionados. El incremento de los casos positivos, obligó al jefe comunal a tomar la decisión de suspender directamente las reuniones sociales hasta el domingo inclusive.

Clausura.

Asimismo se advirtió a los comerciantes que deben cumplir con los protocolos preventivos. Caso contrario, se aseguró que se procederá a la clausura preventiva de los locales, tal cual ocurrió en la tarde de ayer con Cervus, ubicado sobre calle Martínez de Hoz, entre Campos y Victoriano Rodríguez. «La responsabilidad es de todos, Estado, comerciantes y público en general», dice el comunicado emitido por el área de comunicaciones del municipio.

En otro orden, el director del centro asistencial Padre Buodo de esta ciudad, Marcelo Güemes, informó que en las últimas horas se registraron 30 nuevos casos de Covid-19 en la localidad. Por esa razón, el número de casos activos ascendió a 67.

Búsqueda.

Asimismo, indicó que el equipo de salud intensificó las tareas de búsqueda de contactos estrechos, y de contactos de contactos, para que se cumpla con el aislamiento preventivo correspondiente.

Por último, el responsable del centro de salud, puso énfasis en la necesidad que la población tome conciencia sobre la importancia de cumplir con los protocolos sanitarios para impedir que se agrave, más aún, la situación epidemiológica de la ciudad. Cabe recordarse que desde que se produjo la pandemia, la comunidad nunca había superado la decena de casos activos, por lo que el brote registrado hace unos días, realmente preocupa a todos.

Fuente:La Arena