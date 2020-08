El abogado Omar Gebruers confirmó que Francisco Vivandelli fue entrevistado ayer a través del método de Cámara Gesell. Respecto al relato brindado por el joven, en su condición de querellante particular, sostuvo que hubo otras conductas delictivas atribuibles a los policías, tales como tortura, amenazas de muerte y coacción. Por esa razón, dejó entrever que seguramente harán una acusación independiente, a la que presentará la fiscalía.

En un contacto mantenido con este diario, el profesional aseguró que el joven dijo que, por la mañana, previo a escuchar -a una distancia de uno o dos metros de su celda- a los policías que decían que «lo iban a matar, le iban a cortar un testículo, que lo iban a ahorcar y que lo iban a dejar colgado en la celda para que apareciera muerto», lo sacaron al patio interno de la Alcaidía.

Una vez allí -continuó-, «lo obligaron a desnudarse, lo esposaron hacia atrás, lo tiraron boca abajo, y entre seis policías le pegaron patadas, trompadas y cachetadas». Agresión que, según el abogado, le provocó heridas en la zona del ojo derecho, la ceja, la nariz, la boca y la cabeza.

Agua fría

«Después de un rato de someterlo a esa golpiza, lo mojaron con agua fría, y lo dejaron afuera durante varios minutos. Luego, lo reingresaron diciéndole que lo iban a matar, que lo iban a ahorcar, que le iban a cortar un huevo concretamente, y lo iban a dejar colgado adentro de la celda para que apareciera muerto», señaló Gebruers.

Frente a esta situación, el profesional dijo que Vivandelli terminó pasando un papel que, aclaró está secuestrado en la causa, donde advirtió que si le pasaba cualquier cosa no había sido por su propia voluntad, sino por la policía.

«Más tarde, cuando aparecieron los mismos policías a su celda con intenciones de abrirla, pensó que lo venían a buscar para cumplir con lo que le habían prometido, así que les dijo que, si abrían la puerta, se tiraba», indicó Gebruers, al mismo tiempo que aseguró que, «finalmente se tiró porque ya había decidido matarse antes que sufrir una tortura. Abrieron, y se tiró de la cama de cabeza».

Una vez

Vivandelli afirmó que se tiró una sola vez. «Ha sido así, porque resulta imposible que haya sido dos veces, por los golpes, ya que no quedó en condiciones de subirse y tirarse de nuevo. Tampoco se entiende, de haber sido dos veces, cómo hizo la policía para que se tirara en dos oportunidades», analizó el abogado.

Gebruers informó que Vivandelli no se recuperó totalmente, debido a que «apenas puede caminar, se desplaza apoyándose sobre los objetos que tiene a su alcance (paredes, sillas), perdió un alto porcentaje de la visión del ojo derecho, y hay muchas cosas que no se acuerda».

Fuente: La Arena