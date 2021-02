Gastronómicos se quejan de la extensión horaria para poder atender «es una tomada de pelo»

Luego de haberse confirmado la extensión del horario de atención, algunos de los miembros de ese sector sostuvieron que «es una vergüenza, porque es una medida que ayuda poco y nada».

Recordemos que el Gobierno Provincial dispuso que el sector gastronómico y la organización de eventos no paguen el impuesto sobre los Ingresos Brutos de diciembre y consensuó con representantes del mismo que los establecimientos puedan permanecer abiertos hasta la una y media de la mañana.

Las medidas se lograron luego de una protesta realizada por empresarios gastronómicos de General Pico, quienes «apagaron» la noche de la ciudad, al cerrar sus puertas durante el sábado pasado a la noche.

«No soy de usar las redes para este tipo de cosas, pero todo tiene un límite y esto es una tomada de pelo!!», publicó en su muro de Facebook, uno de los gastrónomicos de Realicó, Mariano Peralta, propietario de «Petu´s Resto Bar y se refirió además a la frase publicada en LA REFORMA de Ignacio Marotti, representante de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), quien sostuvo “la medida cayó muy bien, fue agradecida”, que el dirigente gremial gastronómico dijo luego de la reunión con el secretario de Trabajo y Promoción del Empleo, Marcelo Pedehontaá.

“Es una medida que cayó muy bien, que fue agradecida dicen. No soy de usar las redes para este tipo de cosas, pero todo tiene un límite y esto es una tomada de pelo!! No tienen lógica, no tienen fundamentos, ni vergüenza con lo que están haciendo!!» expresó Peralta, agregando que «dan más horario a cuenta gotas, 1 hora más como si cambiara en algo. Lo dan al final de la temporada, cuando se terminan las noches lindas y cuando los estudiantes se vuelven a sus ciudades. Fue un ´ahí tienen una hora más! Déjense de joder´. IMPRESENTABLES!!».

Recordemos que hoy se publicó en el Boletín Oficial el decreto con los nuevos horarios de funcionamiento para locales gastronómicos y eventos públicos y privados.

Asimismo, fue publicado el Decreto por el cual se otorga a los empresarios del sector gastronómico un aporte no reintegrable, cuyo monto será equivalente al saldo a pagar de la declaración jurada mensual correspondiente al anticipo de diciembre de 2020.

Por otra parte, entre las 2 y las 6:30 estará prohibida la circulación, salvo para actividades esenciales. Las medidas entrarán en vigencia a las 0 del próximo viernes 5.