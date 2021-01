Luego de la reunión de este viernes con el Ejecutivo Municipal, gastronómicos de General Pico tomaron la decisión de no abrir sus bares y restaurantes a modo de reclamo por la extensión horaria en la localidad norteña.

Durante la tarde de este viernes, los gastronómicos se habían reunido con funcionarios de la Municipalidad de General Pico para plantearles el pedido de extensión horaria para sus locales debido a la crisis que el sector atraviesa. Sin embargo, el encuentro no dio sus frutos y los funcionarios les dijeron que no podían hacer nada respecto debido a que es una decisión que toma el Gobierno provincial.

En ese marco, los empresarios del sector tomaron la decisión de no abrir sus locales este sábado en señal de protesta ante la medida. «La gastronomía no contagia», asumen. El pedido de extensión horaria es hasta las 3 am.

Circulación, restricciones y reuniones sociales y familiares

Desde este viernes, en La Pampa están permitidos los encuentros sociales y/o familiares de hasta 10 personas en domicilios particulares.El horario comprende desde las 7 a las 24 horas.

En tanto, la circulación se mantiene restringida desde la 1 hasta las 6:30 horas.

Por otra parte, los gastronómicos pueden mantener abierto desde las 7 a 24 horas con un tiempo de gracia de 30 minutos de lunes a domingo.

Fuente:Dos Bases