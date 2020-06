Después de casi cien días sin actividad ni entrenamientos, el director técnico de River Marcelo Gallardo habló la falta de debate en las posibilidades y protocolos sobre el regreso del fútbol argentino, luego de que el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, dijera ayer que “los entrenamientos van a volver cuando todo el país esté en Fase 4 de la cuarentena”.

En ese sentido, Gallardo respondió a los dichos de Tapia: «La incertidumbre que genera es difícil de asimilar para todos, no solo para los futbolistas, para todos. Pasaron más de 90 días en los que el futbolista no puede iniciar su actividad. Lo anunciado ayer me hace creer que el fútbol no se va a activar a corto o mediano plazo. No creo que cambie de acá a agosto, todavía tendremos al virus circulando en el país».

Sin embargo, el DT de River apuntó al silencio de dirigentes o directores técnicos con respecto a la falta de un protocolo de reactivación: “Yo tenía una idea y creo que nosotros podríamos haber empezado a dialogar hace un tiempo para que no sea tan pesado lo que se está viviendo. El fútbol estaba con posibilidades y protocolos para reactivarse, pero no había mucho deseo. Mi preocupación es que no había voces oficiales para decirnos dónde estábamos parados.

Paulo Díaz, Fabrizio Angileri y Leonardo Ponzio en un entrenamiento en el River Camp

Y manifestó que al respecto habló con jugadores y entrenadores y “hay pensamientos alineados” sobre el comienzo del diálogo porque “no se aguanta más el tema» de la incertidumbre.

«Todos ponemos a la pandemia por delante. El fútbol hoy no es imprescindible, pero de ahí a cruzarnos de brazos o no debatir posibilidades me parecía demasiado”, sostuvo de forma contundente en declaraciones a La Red y aclaró: “D’Onofrio pensaba igual que yo, futbolistas y entrenadores también. Hay mucho deseo de poder activarnos de a poco con los protocolos necesarios. No tengo deseos de romper la cuarentena, comer asado con amigos, salir de shopping, tengo deseos de poder hacer mi trabajo con los protocolos necesarios”.

“Hubo mucho silencio y eso me generaba una gran indignación”, expresó Gallardo. “No sé si vamos a jugar en septiembre, octubre o este año, por eso hay tanta cautela. ¿Por qué decir que en las provincias sin circulación del virus no activar los entrenamientos?«, propuso.

La postura de Gallardo fue concisa y expresó: “Que se arranque con los jugadores disponibles en otras provincias. Hay que darles oportunidades a esos clubes y después ver si funciona para el resto. No les prohibamos esa posibilidad, me parece muy injusto. No es sacar ventaja, sino liberar mentes y físicos de jugadores que viven de esto. Si yo no podré hasta que las autoridades lo digan, perfecto, pero no le cortemos la posibilidad al resto».

Con un notable enojo, lanzó: “ ¿Sacar ventaja? ¿De qué me están hablando? Si ni siquiera ahora los jugadores se entrenan en iguales condiciones. Ni siquiera sabemos si se va a jugar este año. Los jugadores preguntan todo el tiempo».