Finalmente, Gabriela Molina aceptó la alternativa que propuso el gobierno provincial, viajó desde Capital Federal, ingresó en aislamiento a un hotel de Santa Rosa y este miércoles por la mañana pudo visitar en su hogar a su padre, que cursa una enfermedad terminal. La mujer salió «encapsulada», con medidas de seguridad y sanitarias, para evitar el riesgo eventual de contagios por coronavirus.

El estado provincial asumió el costo del hotel de Molina porque la mujer había planteado que no tenía dinero para pagar. La decisión se tomó por cuestiones humanitarias.

Según contaron fuentes ministeriales a El Diario, la joven finalmente aceptó la propuesta. En primer término, ella había reclamado hacer el aislamiento en la vivienda de su padre porque no podía arriesgarse a un aislamiento de catorce días por la gravedad del cuadro de salud que atraviesa su progenitor.

Como Molina tiene domicilio en Capital Federal, por reglamentación le correspondía pagar la estadía en el hotel. Sin embargo, adujo no tener recursos para afrontar ese pago.

Por otra parte, las autoridades de Salud le ofrecieron la posibilidad de salir de la cuarentena «encapsulada», es decir, trasladada con un estricto protocolo de seguridad y sanitario para no exponer a otras persona a un eventual contagio de coronavirus. De esa forma, visitará a su padre y luego regresará al hotel, donde deberá cumplir el aislamiento obligatorio de 14 días.

Molina protestó por las redes sociales porque el ministerio no aceptó que se haga un hisopado para descartar el contagio con coronavirus. Desde Salud repitieron que el hisopado no es garantía de no portar el virus, ya que puede dar negativo el resultado y la enfermedad manifestarse luego dentro de un período ventana de dos semanas.

Por esa razón, justamente, se implementó el aislamiento obligatorio en hoteles durante ese plazo a quienes regresan a La Pampa o ingresan a la provincia en forma voluntaria, para prevenir y evitar el riesgo de circulación del virus en el territorio provincial.

Cualquier persona que viene a la provincia desde otra jurisdicción, en las condiciones actuales, tiene que cumplir con un aislamiento especial durante dos semanas: esas personas son alojadas en hoteles que paga el Estado provincial durante el tiempo que garantice que no son portadoras del virus.

Después de la divulgación de la situación, las autoridades reaccionaron al caso particular ofreciendo una alternativa.

Esa modalidad, la visita de un familiar que sale de un hotel destinado al aislamiento, «encapsulado», para ver a un padre o una madre que cursa una enfermedad en estado terminal, ya se había autorizado hace más de un mes en la localidad de Catriló.