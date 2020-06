«Aunque la AFA no quiera; la vuelta vamos a encontrar…». El cántico de la hinchada, reformulado para esta ocasión, bien podría ser entonado por los clubes de La Pampa, tras conocerse la decisión del Consejo Federal de fútbol y de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de no autorizar los entrenamientos de fútbol hasta que todo el país esté en Fase 4 del aislamiento dispuesto por el gobierno nacional, a causa de la pandemia de coronavirus.

Si bien la semana anterior, el gobernador, Sergio Ziliotto, habilitó los entrenamientos individuales de los deportes en conjunto, entre los que se encuentra el fútbol, los clubes aún no han podido regresar a la actividad, ya que una medida tomada por AFA y el Consejo Federal se los impide.

La Pampa se encuentra desde hace días en Fase 5 y desde esta semana los clubes de fútbol afiliados a las dos ligas, Cultural y Pampeana, se encontraban en condiciones de retomar los entrenamientos, que habían quedado suspendidos desde el pasado 16 de marzo, a causa de la pandemia.

Ante esta situación, los clubes pampeanos, más que nada aquellos que se dedican exclusivamente al fútbol, comenzaron a barajar otras alternativas. Y algo de esto había dejado transcender esta semana el propio presidente de la Liga Cultural de fútbol, Guillermo Rechimont, cuando reconoció que las instituciones se tendrían que amoldar a las nuevas disposiciones, además de mostrarse totalmente en contra de esta disposición del Consejo Federal.

En este contexto, anoche la Liga Cultural de Fútbol llevó a cabo una reunión virtual de Consejo Directivo, que reunió a un importante número de dirigentes de los clubes afiliados, con el objetivo de tratar el despacho 12.559 del Consejo Federal.

Y «aunque la AFA no quiera», a partir del lunes los entrenamientos en algunos clubes serán una realidad. Aunque bajo otro formato. Y sí, los clubes se tienen que «aggiornar» a los nuevos tiempos y así poder concretar el regreso a las actividades.

El Club Deportivo Mac Allister fue uno de los que ya anunció su regreso para este lunes, con una modalidad renovada. «Lunes 22. ¡Volvemos con actividades recreativas y multideportivas!», publicó en sus redes sociales la entidad santarroseña, que tiene su sede en la ruta 5.

De esta manera, y con nuevo nombre de las actividades, ya sin el «fútbol» dentro de su estructura, el elenco capitalino volverá a recibir a sus deportistas.

El presidente del Deportivo Mac Allister, Patricio Mac Allister, destacó que desde la Liga Cultural se tiene que «acatar la resolución de la AFA, porque estamos directamente relaciones con el Consejo Federal y podemos tener algún de sanción o apercibimiento».

Y reconoció que desde la entidad han tomado la decisión, porque el estatuto los autoriza, de brindar «actividades recreativas multideportivas, para reactivarnos como institución. No vamos a realizar entrenamientos de fútbol, sino que haremos multideportes. Hemos reconvertido la actividad, porque necesitamos reabrir la institución, ya que como todos estamos pasando momentos muy complicados».

Durante el transcurso de la reunión, y según pudo reconstruir LA CHUECA, algunos dirigentes plantearon la posibilidad de elevar una nota al Consejo Federal para solicitar que se autoricen los entrenamientos de fútbol, propiamente dicho, pensando más que nada en las categorías menores. Y así, «aunque la AFA no quiera», los clubes le buscarán la vuelta a un regreso escalonado.

«Las decisiones de AFA son de terror»

El entrenador de Alvear FBC, Juan Manuel Ramos, expresó su malestar por la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Consejo Federal de fútbol por no permitir los entrenamientos de fútbol, más allá que el gobierno pampeano los habilitó.

«Hace 90 días que estoy solo. Acá en La Pampa no entendemos porque no podemos tener actividad. Estamos esperando que nos dejen al menos entrenar», le manifestó el técnico cordobés al diario La Voz.

«Las decisiones que toman en AFA son de terror. Sumado que si hablás es mala palabra como es el caso de San Martín de Tucumán. Pero si decís algo luego vienen las sanciones», explicó el ex director técnico de Juniors y Racing.

«La Liga de acá contrató muchos jugadores para la competencia. Es increíble que porque no se puede entrenar en Buenos Aires no se puede hacer nada. Es una disposición que no tiene sentido. Si la Conmebol dice mañana que se entrene…¿qué va a pasar acá?», se preguntó Ramos en diálogo con La Mesa del Fútbol.

El técnico remarcó que están habilitando «lugares insólitos» y aseveró que tendría más sentido permitir las prácticas al aire libre en lugares donde el coronavirus no afecta gravemente.

«Tengo acá a Lucas Parodi en mi equipo. El que jugaba en Belgrano. Por suerte mis jugadores están al día con los sueldos. Pero ojalá alguien se siente en la AFA y piense el daño que le están haciendo al fútbol del interior», dijo.

Por último, el ex arquero contó que se ha invertido mucho dinero en su club pensando en conseguir un lugar en el Regional Amateur de 2021 y lamentó no poder hacer nada al respecto.

