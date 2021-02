La referente explicó que no es el primer ataque que recibe la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el país, pese a haber sido promulgada el 24 de enero. «Estamos viendo cómo se está comportando un cierto grupo de organizaciones que vienen batallando desde hace mucho contra esta ampliación de derechos, que logró su aprobación después de muchísimos años de lucha», señaló en diálogo con Radio Noticias.

En esa línea, comentó el caso de Chaco donde una jueza provincial «apoyó un recurso de inconstitucionalidad que se presentó y allí quedó suspendida transitoriamente la ley IVE. Esto ha motivado una situación de alerta en todo el país».

En relación a los impulsores de los impulsores de estas medidas en la provincia, afirmó que son grupos «muy particulares, que en su momento formaron parte de asonadas antidemocráticas, fueron carapintadas, defienden a represores que actuaron durante la última dictadura militar y hay algunos grupos religiosos que aprovechan la oportunidad y realizan acciones pensando defender sus ideologías religiosas».

«No nos referimos a todos los grupos religiosos, sino a algunos muy específicos. En Chaco, por ejemplo, la jueza tiene contactos muy estrechos con el arzobispado. Son grupos muy especiales, que vienen trabajando y que ya se veía durante los debates, tanto en el 2018 como el de 2020, que estos grupos iban a ejercer diferentes actos de presión», agregó.

Argumentos falaces.

Rodríguez precisó que muchos de los argumentos esgrimidos en la presentación judicial «son repeticiones de lo que venimos escuchando. A finales del 2020 veníamos escuchando exactamente los mismos argumentos, uno detrás del otro, en cada una de las presentaciones. No son nuevos, son los mismos y son falaces».

Según pudieron leer a través de los medios, «cuando vas leyendo algunos de los argumentos te das cuenta la mirada descalificadora que tienen hacia las mujeres que quieren llevar adelante este derecho. Habla de la mujer como de un ser irresponsable que se desentiende por el goce sexual de toda responsabilidad, y eso es realmente desconocer a las mujeres que vienen a solicitar los abortos. Es desconocer que las mujeres somos morales y responsables».

En esa línea, afirmó que están «alertas» y esperan «que el Poder Judicial de La Pampa esté a la altura de lo que ya mostró el Poder Ejecutivo. Creo que este intento que están haciendo estos grupos es un intento de disciplinamiento, no solamente de los poderes judiciales y ejecutivos, sino que pretenden un disciplinamiento social».

Con respecto a la ley, afirmó que fue discutida «ampliamente» en el Congreso y que logró «un buen número de votos a favor», logrando su aprobación. A su vez, cuenta «en provincias como la nuestra con el aval del Poder Ejecutivo y el compromiso del Ministerio de Salud».

En ese sentido, afirmó que «se ha puesto en marcha la Interrupción Voluntaria del Embarazo, ya se han practicado interrupciones voluntarias del embarazo bajo la ley, en nuestra provincia y en otras del país». Sin embargo, a nivel nacional aún cuenta con ciertas dificultades. «Por ejemplo esta situación en Chaco, que es la primera en el país y que quisieran estos grupos reiterar en nuestra provincia, situaciones en Mendoza y San Juan, donde no cuentan con el misoprostol para que las personas lo puedan comprar en las farmacias».

También hay otras provincias «donde se está tratando de ejercer influencia sobre los equipos de salud para que se presenten como objetores de conciencia. Hay un amplio espectro de movidas a diferentes niveles».

Clandestinos.

Rodríguez advirtió que cuando se obtienen victorias como esta en el Poder Legislativo y se obtienen las leyes, «estos grupos conservadores echan manos algunos recursos en el Poder judicial. Por eso tenemos que estar muy atentas, nuestra provincia viene trabajando desde el 2018 con mucho empuje en el cumplimiento de los protocolos ILE (Interrupción Legal del Embarazo) y ahora en la aplicación de la IVE. No solamente al nivel del Ejecutivo, sino también a través de las redes de profesionales».

«Nuestro poder judicial tiene que dar una respuesta a la altura de la gran movilización que hay en torno a esto», insistió y señaló que «mantener el status quo no es cualquier cosa, que es lo que pretenden estos grupos. Porque esta ley vino a poner sobre la mesa una problemática que no inventó la ley. No viene a inventar los abortos, viene a ponerle un marco de no punibilidad y de garantía, justicia y equidad».

«Lo que intentaron, y siguen intentando, es declarar la inconstitucionalidad de la ley, pero todos los pactos internacionales y la Constitución misma, más los comité que vigilan la aplicación de esos pactos, en ningún momento anulan la posibilidad de que se incluya el aborto dentro de las garantías que debe darle el Estado a las mujeres y las personas con capacidad de gestar», indicó.

«Es más, hay recomendaciones específicas al país para que tome políticas públicas para evitar la morbimortalidad que producen los abortos clandestinos. Ese es el punto. A estos grupos no les importa los aborto en sí mismo, les importa que no sea legal y que no haya pena de carcel. Porque el aborto clandestino existe desde hace muchas décadas y no se han ocupado de ello», concluyó.

Presentan alcances de la nueva ley

Desde el Ministerio de Salud de La Pampa presentaron los alcances de la ley regula el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta las 14 semanas inclusive y a la interrupción legal por causales a partir de las 15 semanas.

Desde la cartera convocaron a todos los efectores de Salud de la Provincia, que participaron vía Zoom. El encuentro se desarrolló en el auditorio del Ministerio de Salud con la participación del ministro de Salud, Rubén Kohan, el subsecretario del área, Gustavo Vera, la directora de Maternidad e Infancia, Cinthia Jacovi, la directora de Asistencia Social y Comunitaria, Cintia Zalabardo y las referentes de los programas de Salud Sexual, Laura Soto; y de Adolescencia, Noelia Davini.

En esa línea, Jacovi comentó que además de la presentación fue un trabajo técnico para abordar la ley en sí, desmenuzarla en cada punto, teniendo presente que es un tema muy importante para la salud de las mujeres.

A su vez, se trató sobre cómo es el seguimiento, el acceso a la consulta, la objeción de conciencia, el consentimiento informado, la articulación entre los centros efectores según la semana gestacional. «Fue un trabajo técnico, porque en la ley hasta las 14 semanas inclusive la interrupción es voluntaria, con el simple consentimiento firmado, teniendo en cuenta la información sobre qué tipo de práctica van a realizarle, ya accede a poder interrumpir su embarazo», indicó.

«Cuando se pasan de estas semanas de gestación la ley establece que se vuelve a las causales, que tienen que ser evaluada por el equipo y encuadrarse en los artículos del Código Penal. En ese caso tiene que haber un riesgo de vida para la gestante o una causal como es la violación, causales que ya estaban anteriormente en vigencia», detalló.

Inquietudes.

Según informaron oficialmente, las inquietudes versaron sobre que a partir de la detección del embarazo se les ofrece una consejería en derechos a la persona gestante «y se consultó sobre las semanas de gestación, cómo se articula con un efector o con otro, el consentimiento informado que es un documento, así como la objeción de conciencia, temas que siempre salen en este tipo de encuentros».

Por Zona Sanitaria, se continuará con esta serie de reuniones en toda la Provincia, «ya que las realidades son diferentes en cada zona. Veremos como vienen implementando, si hay alguna dificultad o hay que reforzar algo con una capacitación».

Consultada por las estadísticas, indicó que «estamos llevando un registro informal, pero la idea es codificar esta práctica, esperando a que Nación nos dé un código o lo implementaremos en la Provincia para poder registrar».

Finalmente, anticipó que la semana que viene se tendrá una reunión con el sector privado de salud, así como con las obras sociales para seguir trabajando en la implementación de la ley.

Fuente:La Arena