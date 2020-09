Fredy Villarreal dio positivo de COVID-19 en el hisopado que le realizaron y debe aislarse para no desparramar el contagio. Por este motivo no podrá participar del próximo ritmo del Cantando 2020, donde se iba a unir como famoso a la pareja de Alex Caniggia.

Alejandra Peñalva contó en Noticiero Trece que «Fredy Villarreal que es una de las últimas personas del mundo del espectáculo que tiene COVID-19. Lo está transitando sin mayores complicaciones, pero complica al Cantando 2020 porque estaba ensayando vía videollamada con Alex Caniggia».

Alejandra explicó que Fredy y Alex «estaban ensayando juntos para canta el tema de Eros Ramazotti, La cosa más bella, en italiano«. «No va a poder estar, lógicamente, tiene por delante dos semanas de aislamiento. Esperamos que se recupere, será reemplazado y esperemos que más adelante pueda ser parte del certamen», cerró la columnista.

Fredy Villarreal recordó el mes pasado tiempo que pasó internado en terapia intensiva y contó que, a lo largo de ese mes, mantuvo una charla con Dios, o una entidad celestial, a la que le pidió ser mantenido con vida. “Hablé con Dios y le dije que si era tan amable no era el momento para irme, era una charla con una entidad celestial, le dije que me parecía que no me podía ir y me concedió seguir en la vida», contó.

«Toda mi vida fui buena persona pero ahora, con mayor necesidad de enfocar en las cosas buenas. También me encontré con el Diablo, que estaba personificado en una enfermera», admitió el comediante sobre la experiencia sobrenatural que atravesó el año pasado cuando estuvo al borde de la muerte. Fredy le apuntó a la enfermera y contó que «era muy mala. Me hacía todo mal muy a propósito. No era físicamente palpable».

«Estuve con el bien y con el mal. Cuando me fui, me miraba con bronca, como diciendo ‘zafaste’”, cerró Villarreal recordando uno de los momentos más importantes de toda su vida.

Las nuevas interpretaciones políticas de Fredy

El comediante también había adelantado que está preparando los personajes que interpretará en el regreso de Showmatch y ya está trabajando en Alberto Fernández y Mauricio Macri. “Calculo que hago cualquiera de los dos. Lo que me digan lo haré”, reconoció Villarreal entrevistado por Catalina Diugi en La once diez. Fredy admitió que “tengo que ser un poco demagogo de lo que la gente quiere escuchar y ver. A De la Rúa me gustaba mucho hacerlo, pero ahora trato de no hacerlo, para respetar su luto».

«De la Rúa era un personaje que me gustaba mucho hacer porque no tenía libreto. Con Marcelo Tinelli estoy acostumbrado a salir prácticamente sin libreto”, explicó el humorista.