El conductor de la camioneta, que impactó de atrás a un taxi e hirió de gravedad a una pasajera en la ruta nacional 35, recibió el alta médica y fue formalizado por la Justicia. Uno de los datos que trascendió es que, presuntamente, no estaría habilitado para conducir.

El hombre, de unos 48 años, fue dado de alta ayer alrededor de las 13 horas y fue trasladado en calidad de detenido a la sede del Ministerio Público Fiscal. Según precisaron fuentes judiciales a este medio, los responsables de la Fiscalía de Delitos contra las Personas le tomaron la declaración y «le formalizaron la causa». Luego, fue notificado en libertad.

En ese sentido, explicaron que la imputación por el momento es «lesiones graves respecto de la pasajera» y «lesiones leves respecto del conductor del taxi». Esto no solo estaría agravado por circular alcoholizado -se pudo comprobar que tenía 2,60 gramos de alcohol por litro de sangre-, sino que aparentemente no estaba habilitado por el municipio para manejar. «Es un dato que falta corroborar, pero la información que se maneja en la Fiscalía, según trascendió de la investigación, es que no tenía licencia de conducir», revelaron.

Los investigadores intentarán confirmar este dato en los próximos días por parte de los fiscales y es importante para determinar la causa. A su vez, otro aspecto que siguen de cerca es la evolución del estado de salud de la pasajera del taxi. «Sigue exactamente igual de grave», indicaron ayer tras un nuevo parte médico y precisaron que la carátula de la investigación «puede ir modificándose» según avance o no su recuperación.

«En principio se lo acusa de eso, pero es una calificación provisoria», enfatizaron y remarcaron que con el avance de la causa puede cambiar.

Violento choque

El siniestro ocurrió el domingo alrededor de las 22.30, en la ruta nacional 35. Según la versión que pudo reconstruir este diario, la colisión se produjo cuando el taxi se encontraba detenido sobre la calle Ignacio García, en sentido oeste-este, a punto de subir al carril central de la ruta. En ese momento, fue embestido violentamente desde atrás por la camioneta.

La fuerza del impacto fue tal, que el Corsa fue arrastrado sobre la cinta asfáltica, rompió el guardarrail y terminó ubicado sobre la colectora de la ruta, con dirección al sur, completamente destruido. En tanto, la S10 colisionó contra un eucalipto.

Tras el choque, se vivieron momento de tensión debido a que el taxi, además de su conductor, transportaba a una pasajera en la parte trasera del vehículo. La mujer, de unos 45 años, quedó atrapada debajo de los asientos, con importantes lesiones, y tuvo que ser rescatada por Bomberos. Una situación similar ocurrió con el conductor de la camioneta, que fue retirado del vehículo por bomberos y trasladado con lesiones hacía el hospital.

