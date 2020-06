La diputada provincial Sandra Fonseca dijo que no es cierto que Juan Brindesi haya decidido irse del bloque de Comunidad Organizada por diferencias con el nombre elegido para ocupar la sindicatura de la empresa Pampetrol. “Sobre lo expresado por Brindesi, no dice la verdad de su conducta, desmiento categóricamente sus dichos. No es cierto que existieran diferencias ya que nunca nos expresó alguna en ningún tema», sostuvo la legisladora.

¿Qué dijo Brindesi? “El viernes 12, en sí es la diputada Fonseca y el doctor (Juan Carlos) Tierno, quienes faltan al compromiso que teníamos al nombrar en los pliegos de Pampetrol al doctor Javier Horacio Díaz, un dirigente opositor a nuestro partido”, dijo en declaraciones a LU 100. “Eso no se podía aceptar, me lo planteaba la gente que nos votó. Ellos quisieron mantener la postura de nombrar a Javier Díaz. Si esa persona no hubiera ido por otro partido, tal vez habríamos llegado a un concejal en Pico y dos en Santa Rosa”, sostuvo.

Ahora Fonseca lo cruzó y deslizó que hubo un ofrecimiento de parte del peronismo para que dejara Comunidad Organizada. “Desde que comenzamos la gestión como diputados/as, consultamos y acordamos los proyectos presentados, las propuestas realizadas al Comité de Crisis, los abordajes territoriales que debían realizarse en las distintas localidades, como también las personas quienes representarían a Comunidad Organizada por la minoría. Siempre fui muy respetuosa con sus opiniones, si hubiese existido alguna diferencia de su parte, la tendría que haber planteado oportunamente», dijo la legisladora.

“Muchas de las conversaciones se hacían mediante llamados telefónicos o whatsapp, debido que a la Cámara de Diputados concurrió contadas veces, nunca con otro motivo que no fuera la asistencia a comisiones o sesiones», dijo.

“Sobre sus expresiones, Brindesi no dice la verdad, admito que me sorprendió tanto como a todos/as los/as que somos parte de Comunidad Organizada inclusive a los/as referentes y candidatos/as de su localidad , ya que nunca expresó diferencia alguna, incluso cuando se le consultó por los representantes de Comunidad Organizada para ocupar los cargos representativos de Pampetrol no hizo ninguna mención. Desconozco lo que le habrán ofrecido, pero renuncia tres días después con el pretexto de la disconformidad sobre la mención del Sr. Javier Díaz, cuando han trabajo juntos como asesores en la gestión de Frente Comunidad Organizada”.

“No es casual, cuando se da simultáneamente que el vernismo, a través del gobierno provincial quiere negarnos la segunda minoría, de acuerdo al sufragio electoral; coincidiendo con el planteo que hace el presidente del Bloque Pro tratando de apropiarse de espacios que no le corresponden», dijo, en referencia a que ahora el lugar del síndico sería ocupado por el PRO.

«¿Qué te ofrecieron Juan? Vas a tener que mentir e inventar problemas para justificar tu conducta”, le dijo Fonseca cuando Brindesi le comunicó que se iba del bloque, siempre según la diputada.

“Sobre la oposición a las declaraciones realizadas por Juan Carlos Tierno, Brindesi las hace nutridas y reiteradamente en sus redes, pero evidentemente su queja ahora manifestada con un nuevo guion es que no se lo critique a Verna», dijo. “Ahora, en una conducta maliciosa pretende negar la veracidad de sus actos, desconociendo el Compromiso firmado por él, que si por cualquier causa personal o política estaba en desacuerdo y se iba del Bloque Comunidad Organizada ello implicaba la renuncia a la banca. Este documento ha sido presentado en la Cámara de Diputados a los fines que asuma la persona que sigue en la lista».