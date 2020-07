«Es impresionante pensar que todavía tenemos personas con pensamientos tan nefastos en el Congreso. Son antiderechos, porque no tiene que ver con pensar diferente, tiene que ver con negarle derechos a las personas con fundamentos nefastos», expresó y remarcó que «se estaba hablando de amor, no solamente para poder vivir el amor libremente, sino para tener los mismos derechos».

En este sentido, Flor de la V afirmó que hoy en Argentina «no somos todos iguales ante la ley». «¿Hoy somos todos iguales ante la ley? -se preguntó-. No, no somos. La Constitución dice que todos los habitantes de este país tienen que tener los mismos derechos y hoy les quiero informar a todos que eso no sucede, que no somos todos iguales ante la ley».