El bajo nivel de afluencia de turistas y una temporada signada por la incertidumbre hace difícil prever si los niveles de ocupación superarán el 30 por ciento que se da hasta ahora, con picos de arribos que suelen registrarse los fines de semana.

«En esta temporada, la característica principal es que los viajeros pernoctan menos días. Se impone el turismo de fin de semana. Llegan en la tarde del viernes y se vuelven el domingo a última hora», señaló un informe del diario Río Negro.

La situación no es alentadora para el balneario. Los últimos datos oficiales registraron que en lo que va del verano muestra un 75 por ciento menos de turistas que en la temporada pasada.

Si bien la caída de la ocupación de plazas afecta a todas las ciudades turísticas de la región (un 40 por ciento menos en promedio) al comparar con el año pasado, en Bariloche y las ciudades de la cordillera neuquina los números son más favorables.

«Enero siempre fue un mes de turismo masivo. Y hay una franja que esta vez, por efecto de la pandemia, no se hizo presente. Esa franja está compuesta en gran parte por público más joven, que con las restricciones nocturnas optaron, en su mayoría, por no viajar hacia aquí. Y otra, la de aquellos que venían a los campings, que este año no funcionan porque las autoridades de salud consideraron que no podrían manejarse con buenos protocolos» analizó Carlos Rivas, de la asociación de extrahoteleros.

«Eso es sólo una parte de lo que repercute. También está la situación económica de la gente, que este año viene golpeada por la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios. Y la confusión que se les generó con los anuncios de lo que iban a necesitar para vacacionar. Todo incidió», opinó Rivas.

El duro panorama provocó que muchos comerciantes decidieran bajar el precio de sus alojamientos un 20 %. O optaran por cobrar lo mismo que durante la temporada anterior.

Temor.

En el caso de los prestadores de excursiones y experiencias recreativas, la situación no es mucho mejor. «Estamos trabajando un 50% menos que el verano pasado» dijo Claudio Barbieri, que tiene una firma que opera en el rubro.

Por otra parte, los operadores contaron que en muchos casos la gente se manifiesta temerosa de compartir actividades que impliquen el contacto con grupos, pese a que existen protocolos y se extreman los cuidados.

