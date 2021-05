Finalmente el peronismo de Eduardo Castex irá a elecciones internas para la Unidad Básica y demás cargos que se ponen en juego. Si la situación epidemiológica lo permite, las mismas serían el próximo 6 de junio. Este diario dialogó con los sectores que presentaron la lista el pasado viernes, se trata del candidato a presidente, Paulo Bregani,, un sector muy fuerte del peronismo local y por otro, Lionel Enter quien es un joven militante que tendría varios jóvenes acompañándolo.

Paulo Bregani fue precandidato a intendente en el 2015 enfrentando al sector Julio González, quien ganó la intendencia y luego pasó a ser ministro de Seguridad y actualmente es diputado provincial como jefe de Bloque. Estos sectores hace más de 10 años que vienen enfrentados, pero llegaron a un acuerdo para esta elección de la Unidad Básica.

Bregani en diálogo con este diario digital, sostuvo que «desde el año pasado venimos charlando con el otro sector pero la pandemia hizo suspender las elecciones de la Unidad Básica. Tenemos muchas diferencias, pero creo que este es un gran paso para una unidad, en algunas cosas no pensamos igual pero de eso se trata el peronismo, de poder debatir y con el único fin de trabajar para la gente. Ojalá este sea el principio de un gran acuerdo para lo que viene”.

“Sabemos la situación de la gente para con el diputado Gonzalez, pero había que hacer un gran arreglo porque queremos que el peronismo vuelva a gobernar Castex en el 2023. Nosotros hace años que venimos haciendo internas y buscábamos un lugar en la Unidad Básica, no cambiamos nuestras políticas, ni la forma de pensar, es siempre la misma, sólo se llegó a un gran arreglo y celebramos este acuerdo”, aseguró Bregani.

Consultado sobre si fue fácil poder juntar esos dos grupos con grandes diferencias, Bregani respondió que no, «pasaron muchas cosas durante estos años, pero creo que es momento de madurar, y poder empezar a trabajar por el peronismo. Estuvimos reunidos con Marcelo Steinbauer (vicepresidente de Aguas del Colorado y ex candidato a intendente 2019) quien fue un poco el nexo con la otra línea y luego de algunas charlas llegamos a este acuerdo, y ojalá sea el comienzo de un futuro para el peronismo castense, porque todos tenemos la intención de trabajar para el pueblo y por supuesto pensar en el 2023 y recuperar el municipio».

Bregani se mostró muy contento y sostuvo que “se dio un gran paso para encabezar la Unidad Básica castense, con todas las internas que le hemos hecho a esta línea con toda una estructura política, hoy por hoy sentimos que es un gran acuerdo”.

Lo acompañan Gabriela Velazquez como vicepresidenta, cabe destacar que la lista de Pablo Bregani hizo un buen arreglo con los de Gonzalez, ya que tiene mayoría dentro de los vocales titulares al igual que de los congresales.

Los vocales son: Horacio Rodríguez, Adriana Garnero, Daniel González, Carina Obialero, Oscar Pinto, Claudia Bruno, Marcelo Gandino, Vilma Barrionuevo, Héctor Bravo, Néstor Nogueira e Irma González. Mientras que los vocales suplentes son, Ana María Bravo, Oscar Lescano, Roxana Mullier, Alfredo Fernández, Daniela Belfori, Adrián Acosta y Verónica Paola Castillo.

Los congresales son: Julio González, María Ester Benvenuto, Marcelo Steinbauer, Claudia Tamagnone, Darío Balsa, Roxana Ottino, Eduardo Garnero, Jesica Pascal, Juan Carlos Peirone, Alejandra Charruf, Maximiliano Curto, María Elena Rodríguez, Claudio Braun, Marcela Bonetto, Lucas Gómez, Mabel Retamar, Martín Araya, Pablo Aciar, Ricardo Gaccio y Zaira Sibona.

Juventud peronista

Este portal también habló con Magalí Mansilla, quien es actualmente la presidenta de Juventud Peronista, integrante del Secretariado Provincial y presidente de la Comisión de Poderes de la Juventud Peronista, además de ser referente de la otra lista que peleará con la Unidad Básica castense.

«Nosotros tenemos el aval de Carlos Verna y el ex gobernador sabe desde hace un tiempo que nosotros íbamos a presentar lista para la Unidad Básica y la Juventud Peronista, de hecho toda la lista de cargos locales está compuesta por la Línea Plural”.

Esta lista lleva como candidato a Lionel Enter y lo acompaña Noelia Moya, jóvenes que vienen militando en el partido desde hace mucho tiempo, mientras que los delegados departamentales son, Oscar Grasmann de Identidad Peronista, y Nora Rodríguez de la Plural.

Consultada por este medio sobre por qué no llegaron a un acuerdo, Magalí Mansilla, dijo que tienen miradas muy diferentes, «si miras las listas ahí está la diferencia, en la nuestra son todos jóvenes que están cansados de pegar carteles, doblar boletas o poner pasacalles. Es hora de que la juventud que viene trabajando desde hace muchos años tengan su espacio”.

“Además nuestro límite es Tato González, que sigue ocupando cargos y también irá como Delegado Departamental, no podemos estar en una lista con él y con gente que no quiere que la juventud ocupe cargos en la Unidad Básica”, dijo Mansilla a este medio y advirtió que “nosotros vamos por una renovación del peronismo, para que la Unidad Básica funcione como tal y no que esté cerrada por años, como ocurre ahora. Tenemos una lista cien por ciento vernista y vamos también por la Juventud de nuestro partido, tenemos que darle espacio a ellos y creo que es el momento, por eso hay tantos chicos que se suman todos los días a este movimiento. También estamos trabajando en la afiliación de gente al partido, éramos 1700 y ahora hay 1300, algo pasó, como en el resto del partido y esas cosas no pueden seguir pasando, expresó la dirigente peronista”.

Contradictorio el discurso de la referente de Lionel Enter, ya que dijo que está hecha en su total de jóvenes pero en la lista se encuentran a Oscar Grasmann y Nora Rodríguez, quien son viejos militantes del peronismo. No podemos dejar de mencionar que habla de juventud en tanto y en cuanto que algunos concejales son personas grandes de edad, como Miguel Garetto y José Zucchi, quien este último además integró siempre las listas marinistas, por ende tampoco es en su totalidad vernista.

La lista de este grupo lleva como presidente a Lionel Enter y estará acompañado por Noelia Moya como vicepresidenta. Entre los vocales se encuentran Marcelo Pelizza, María Gallo, Cristian Carrizo, Griselda Alzamendi, David Heim y Nadia Díaz. Los Congresales son Oscar Grasmann y Nora Rodríguez, mientras que algunos de los vocales suplentes son; Marcelo Montelongo, Ileana Arroyo, Raúl Vázquez, Celia Bustos, Miguel Garetto y José Zucchi.

