Yanina Latorre se caracteriza por tener una personalidad polémica y confrontativa. En más de una oportunidad se ha pronunciado de forma grotesca y despectiva contra diferentes personalidades y situaciones que ocurren en la vida cotidiana. Esta no fue la excepción. En los últimos días, los usuarios de las redes sociales filtraron un video de la mediática, originalmente publciado en TikTok. En el mismo, se pronunció de forma gordofóbica y criticó a quienes compran «harina y huevos» para hacer «tortas» en el período de aislamiento.

Comenzando su video con un vaso de vino en la mano, la esposa de Diego Latorre y actual panelista de Los Ángeles de la Mañana enfatizó en la necesidad que tiene de poseer una botella de esta bebida alcohólica de manera religiosa en su hogar. «Si se me acaba el vino en cuarentena me muero. Hoy me puse a pensar en la gente que se le acaban las cosas y no se consiguen», reflexionó, y se dio el pie para comenzar a hablar de la falta de harina en su hogar.

Acto seguido, Yanina Latorre despotricó contra las personas que consumen «harina y huevos» en el período de aislamiento con palabras repletas de gordofobia: «Hoy no tenía harina. No conseguí harina. Dejen de amasar, dejen de hacer tortas. Van a quedar todas gordas, cerdas, asquerosas con la cuarentena. Están todos comprando harina y huevos. Hoy no conseguí».

Los problemas psicológicos que Yanina Latorre le provocó a Karina Jelinek

No es la primera vez que la mediática realiza declaraciones o desliza información que atenta contra la integridad mental de terceros. En los últimos días, fue Karina Jelinek quien confesó el calvario que sufrió producto de la lengua filosa de la panelista del programa conducido por Ángel De Brito.

Mediante las redes sociales, la modelo cruzó a la mediática luego de una irregular presentación en el Cantando 2020 y le atribuyó su tensión a la información filtrada por la panelista de LAM.

«¡Vos sos la que menos tenes que hablar! ¡Si estoy tensa antes de venir es por todo lo que vos dijiste y que no quiero que me pregunten! ¡Nunca llegue tarde! ¡Siempre avise que no venia temprano y solo directo al ensayo de piso! Así que no digas cualquier cosa, ¡siempre ensayo! Callate», fueron las palabras de Jelinek, quien le contestó en forma directa a Latorre mediante Twitter luego de que esta afirmara que la cordobesa no ensaya para las galas del certamen.