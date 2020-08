La FIFA ratificó por unanimidad los cambios en el calendario que incluye el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 con una doble fecha entre el 5 y 13 de octubre. De esta manera, la Selección Argentina hará su debut de local frente a Ecuador, el 8 del mismo, y el 13 visitará a Bolivia en La Paz.

Las nuevas fechas propuestas por el Consejo de la FIFA luego del aplazamiento por la pandemia de coronavirus fueron aprobadas por el Bureau del Consejo, según informó la entidad mundial con sede en Zúrich, Suiza. Las eliminatorias se retomarán a fines de agosto y luego será entre el 4 y 12 de octubre y el 8 y 16 de noviembre.

Further changes to the international match calendars due to the COVID-19 pandemic unanimously approved by the Bureau of the Council – https://t.co/HpZ2sjAujZ

— FIFA Media (@fifamedia) August 18, 2020