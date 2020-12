En relación a las noches de festejos de fin de año, indicó que «todavía para el 24 y 25 no tenemos nada porque va a depender de lo que el gobierno habilite o si mantiene como hasta ahora la reunión social hasta 10 personas. Si se habilita para más personas o más lugares, ahí vamos a disponer del servicio. Hasta ahora no tenemos nada porque no tenemos ningún cambio en las disposiciones del gobierno». En esta línea, estimó que «el gobernador va a estar esperando hasta el lunes. El lunes (por hoy) dirá si habilitamos en vez de 10; 20, 30 o nada, estimo que un número determinado se va a habilitar».

Nuevos cadetes.

En caso de que la situación epidemiológica permita la realización de reuniones sociales, Lara detalló que además del personal que está en las comisarías van a sumar esta semana que «un total de 60 cadetes que van a estar haciendo patrullajes en la ciudad hasta que pasen las dos fiestas. Son los cadetes de la Escuela de policía que van a salir a hacer prácticas».

Además, señaló que estos nuevos cadetes realizan sus primeras prácticas desde el sábado. «Algunos los vamos a mover este sábado, porque ya anunció el Instituto de Seguridad Social que va a estar el el pago en las cajas de ahorro de las cuentas de los jubilados y retirados del Instituto. Va a haber movimiento en los cajeros y vamos a reforzar los patrullajes en la zona de cajeros. A partir del lunes se suman algunos más porque vamos a tener el cobro de la administración pública».

Asimismo, aseguró que de acuerdo a lo que disponga el gobierno, se sumará a los operativos personal de la jefatura de policía, del grupo especial, canes, brigada, de los organismos especiales.

Prohibición de pirotecnia.

En noviembre de este año, la Cámara de Diputados de La Pampa, aprobó el proyecto de ley que prohíbe la tenencia, manipulación, fabricación, depósito, transporte, distribución y venta al público de artificios pirotécnicos sonoros.

En este sentido, Lara afirmó que en caso de una infracción a la norma «se los notifica, porque demorar ahora, salvo que sea una situación muy complicada, hay que tener cuidado con esta situación de la transmisión del Covid, llevar muchas personas a la dependencia es contraproducente», explicó.

Recuperación.

Por último, con respecto a los contagios dentro de la fuerza, confirmó que «están bastante bien» a pesar de la situación actual de La Pampa.»Positivos actualmente son nueves en toda la provincia, tenemos algunos aislados, llegan a 30. Se han ido recuperando y no han surgido casos, algunos aislados que se van dando algunos positivos y nos obliga a aislar a los que están más cerca».

