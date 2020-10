Se acercan las fiestas de fin de año y la gran pregunta que se están haciendo muchos pampeanos es cómo serán en este marco de pandemia. El Gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto expresó «que se buscarán alternativas», pero la llegada de familiares «nos puede llegar a producir una gran expansión del virus»

En primer lugar, Ziliotto sostuvo que “ayer el Presidente dijo una frase que creo que graficó mucho, como en muchas provincias tienen que ver con el verano no solo vinculado a las fiestas sino al turismo. El presidente dijo una frase muy clara, si quieren verano cuidémonos hoy. Porque ya en los grandes medios nacionales, donde más que periodistas hay operadores, están hablando de que quieren el verano pero mientras tanto fomentan de que la gente no cumpla más los requisitos”.

A su vez, el Gobernador señaló que “se está planteando una campaña de que hay que liberar todas las rutas argentinas porque está todo el país igual. Y es mentira, nosotros no estamos igual que todo el resto del país”.

En esa línea, Ziliotto expresó que “nos ningunean siempre, el centralismo de los medios de prensa de la ciudad de Buenos Aires es algo histórico. Todo trabajador esencial en la provincia de La Pampa ingresa sin hacer ni un día de aislamiento, solo le pedimos que nos de la trazabilidad y tenemos trabajadores de los límites de otras provincias que a través de permisos vienen trabajan en la provincia y se van sin hacer aislamiento y sin ser trabajadores esenciales. Pasa con los pampeanos que van también”.

En ese punto, el Gobernador se refirió a que “pasa que algunos no quieren ningún tipo de control, entonces si yo dejo entrar a una persona que viene de zona de circulación comunitaria y como mínimo no me quiere dejar la trazabilidad, porque para ellos es una restricción a la libertad de circulación. No puedo permitir que vengan a contagiar a personas cuando nosotros hemos logrado un estatus sanitario con el sufrimiento de los pampeanos, no con una decisión del gobierno provincial. Esto lo hemos construido entre todos”.

Cerca del final, Ziliotto detalló que “seguramente buscaremos las distintas alternativas. Pero más haya que falta poco, falta mucho. Porque en una pandemia 10 días es una eternidad y no sabemos en qué vamos a terminar, no sabemos si vamos a tener la posibilidad”.

Finalmente, consideró que “veremos de qué manera se puede armar lo que siempre planteamos, la burbuja, pero siempre con la máxima responsabilidad. Porque el ingreso de familias que vengan de circulación comunitaria o el egreso y vuelta de familias pampeanas que vayan a lugares de circulación comunitaria eso nos puede llegar a producir una gran expansión del virus. Si estamos dispuestos a vivir ese tema es otra cosa, nosotros como gobierno no”.