Este martes se les tomará declaración de imputados a los responsables de organizar un cumpleaños de 15, de manera ilegal, que terminó con personas contagiadas por COVID-19 y un brote del virus que debió atravesar la ciudad de General Pico.

«Están citados para la declaración de imputados, los ponemos en conocimiento de la investigación que se está realizando y ellos podrán defenderse. Después se avanza con la formalización y después se avanza con el juicio», destacó el Fiscal General Armando Agüero en contacto con el programa 5Xsemana. «Veremos como lo hacemos, generalmente se hace vía Zoom», contó el funcionario judicial respecto a la metodología por la cual se realizará.

Recordemos que esta reunión social, que se realizó hace dos semanas atrás, tuvo una concurrencia de 24 menores y 6 mayores de edad. Una de esas menores era portadora del virus mientras que se estima que una segunda también lo era.

Hablando del acontecimiento, que generó amplio rechazo en la sociedad y causó importante daño epidemiológico, lo diferenció de las otras fiestas ilegales que se encuentran en diferentes puntos de la provincia con juntadas de jóvenes y donde actúa la policía.

«Es un hecho que tiene consecuencias muchos mas grave que una fiesta de las que se ve; vos tenes una reunión social, te juntas el fin de semana y haces una fiesta en tu casa y ninguno tiene covid y ninguno sale con covid. Esto no fue así acá, acá en este cumpleaños de 15 hubo chicos que llegaron siendo positivos y transmitieron el contagio a otros», afirmó Agüero.

«Acá la cuestión se hace mas grave porque lo que se pretende evitar con esta prohibición de encuentros es la circulación del virus y este es un caso concreto donde se evidencia que como consecuencia de esa reunión se contagiaron las demas personas», agregó en el contacto radial.

«Siempre repito lo mismo, la sociedad reclama que seamos mas severos en la aplicación de las multas y está bien ese reclamo pero no soluciona la cuestión de fondo. Yo ahora puedo ponerle una multa de 50, 60 o 100, o meterlo preso, pero la reunión ya fue estuvo y la circulación del virus ya estuvo, Criminalizar conductas no arregla la situación porque no se puede volver el tiempo atrás, lo que tiene que haber es conciencia social», señaló Armando Agüero.

«Hay que actuar obre aquellos que no quieren entender, lo cual parece ilógico porque son personas formadas», indicó también. Recordemos que los padres de la cumpleañera son profesionales de la salud y uno de ellos ejerce también la Salud Pública lo cual podría traerle algún tipo de consecuencia laboral.

El Fiscal General además fue consultado sobre el rol de los padres y madres que llevaron a sus hijos o hijas a ese cumpleaños y si les correspondería alguna sanción penal. Sobre esto comentó que «hay que distinguir la responsabilidad Penal de otro tipo de responsabilidades como puede ser la Civil».

Dando mas información, explicó que «la responsabilidad Penal es por hecho propio, cada uno es responsable por lo que hace. En el caso de un menor que comete un delito según la edad será imputable o inimputable». «En este caso menores de 14 años que van a un encuentro que está prohibido o es ilegal están cometiendo un delito pero son inimputables para ese delito. No podemos cargarle la responsabilidad penal a los padres, hay otro tipo de reproche que se les puede hacer», finalizó.

Fuente: Pampadiario