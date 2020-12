Hace unos días, la localidad de Trenel se vio conmocionada luego de que una joven de 19 años denunció haber sido sexualmente abusada en fiesta clandestina realizada en la madrugada del 7 de noviembre. Al aire de la 99.9, el comisario Ever Pereira afirmó que la fiesta clandestina tuvo lugar en la Reserva Forestal, ubicada en uno de los accesos a la localidad y de la misma asistieron alrededor de unas 15 personas, entre las que se encontraba el presunto abusador de la joven.

Según confirmó el comisario Pereira, la fiesta se desarrolló en la Reserva Forestal, que «es de difícil acceso a las personas, y se sabe que ingresaron por un orificio en el alambrado». Entre otros detalles, el comisario sostuvo que del encuentro participaron alrededor de unas 15 o 20 personas «que ya fueron notificadas a partir de la denuncia de la joven».

Sobre el presunto abusador, el responsable de la comisaria de Trenel manifestó que se trata de un hombre de 31 años que también se encontraba en la fiesta clandestina y que ya fue detenido, «actualmente se encuentra con prisión preventiva hasta marzo donde se resolverá ser llevado a juicio no» subrayó Pereira.

Consultado sobre otros detalles del terrible hecho, el comisario comentó que entre la joven y el presunto abusador no habría ningún tipo de relación previa, y que «solo se conocían del pueblo».

En la entrevista, el comisario de Trenel fue consultado sobre el trabajo policial durante la cuarentena y sobre la fase 5. Al respecto, Pereira aseguró que desde la policía tratan de «concientizar a la gente, aunque ahora se ha visto cierta falta de compromiso con el distanciamiento y el uso de barbijo, la gente se ha alivianado» comentó.

En cuanto a la imposibilidad de realizar reuniones con más de 10 personas en viviendas y espacios abiertos, y ante la confusión de que las mismas si se puedan desarrollan en bares y restaurantes, el comisario advirtió «son unos puntos claros oscuros, que de mi parte no me toca juzgar o dictaminar, sino que simplemente debo efectivizar como policía, obviamente a uno le toca tomar una determinación respecto a esa situación. a nosotros nos toca seguir trabajando, amoldarnos a los requerimientos. Se nos dificulta, sí, pero tenemos herramientas que a nosotros nos sirven para cumplir al 100% con nuestra tarea» concluyó el comisario Ever Pereira.