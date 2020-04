La Intendenta de General Pico habló en el aire del programa 5XSemana acerca de diferentes reuniones que mantienen con funcionarios y también de algunas medidas comerciales que se analizan como por ejemplo, venta online.

«Estamos trabajando con el Concejo Deliberante en la formulación de tres proyectos de ordenanzas que van a ser elevados y estan siendo discutidos ahora y uno tiene que ver con el sector comercial y la posibilidad de regular definitivamente los horarios de los comercios en tiempos de pandemia», indicó Fernanda Alonso.

Según contó, esto sería «destinando franjas horarias, las primeras para personas adultas mayores y las últimas para personal de seguridad y salud». «Esto es un pedido que nos hacen ellos puntualmente», afirmó en la nota con radio de General Pico.

«También trabajamos con el Concejo Deliberante la posibilidad de la convocatoria de los empleados municipales dentro del marco horario que requieran las actividades y estuvimos trabajando también en un par de proyectos de ordenanzas que van a quedar en tratamiento», señaló Alonso respecto a otras cuestiones tratadas en estos días.

La Intendenta de General Pico contó ademas que mantiene reuniones con el equipo de Economía del Municipio, armando propuestas para darle al sector comercial. «Son parte de nuestra columna vertebral», señaló en cuanto a los comerciantes.

«Sabemos que son el rubro que mas está sufriendo en nuestra ciudad y que para nosotros son parte de nuestra columna vertebral como Pico como esta ciudad de comercio, industria y servicio. Estamos trabajando en ver cuales son las alternativas que ofrece el Gobierno Nacional y Provincial y ver que podemos complementar nosotros», agregó.

Según se pudo conocer también se está haciendo un relevamiento de todas las habilitaciones comerciales que hay en General Pico.

«Estamos evaluando para mandarle al gobierno provincial algunas cuestiones de venta online», señaló la mandataria.

En la entrevista con el programa 5XSemana Alonso señaló que recibieron una propuesta de la Cámara de Comercio de que lunes, miércoles y viernes se abran calles pares y los otros días, los impares y también con horarios reducidos. «Esto no podemos llevarlo a la práctica», afirmó. «Lo que estamos buscando es ver que rubros podrían abrir, y esa es la discusión ya que cuales rubros podrían ser. Pero hay que analizar diferentes cuestiones, como por ejemplo que producto sería, como sería la entrega, la manipulación, el cambio. Estamos trabajando e incluso lo he charlado con otros Intendentes como por ejemplo el de Santa Rosa», agregó.

Alonso, también habló acerca del comportamiento de la gente en la ciudad. «La verdad es que cuando iba al municipio a trabajar me para la policía y me pide la identificación, le pido que me cuenten como iba el control y me muestran en planilla que todos venían con una justificación. Eso me deja mas tranquila», contó. «Tenemos que tratar de organizarnos para no tener todos los días una justificación diferente, por ejemplo si un día vas a la banco está bueno que también se aproveche para otro trámite como puede ser ir al mercado», agregó.

«Debemos hacer hincapié en la distancia social, en las medidas de prevención e higiene», enfatizó Fernanda.

Supermercados chinos

Ante la consulta a la Intendenta del por que se habían cerrado la gran mayoría de supermercados de los denominados «chinos», indicó que «estuvimos en reunión del comité de crisis y estaba el representante de los supermercados chinos en la ciudad, Luis, y nos informó que habían decidido cerrar 7 de los 11 que hay en la ciudad».

Según Alonso, el representante dijo que entre los fundamentos que dieron para determinar ese cierre es el «temor que tienen al virus por lo vivido en su país, y que estaban teniendo inconvenientes con el abastecimiento de algunos productos».

Recolección de basura especial

«Por ahora no la vamos a reanudar, seguirá suspendida», señaló Alonso. «Por ahora no, cuando esto vaya cambiando reanudaremos y veremos de que forma podremos llevar a cabo la recolección», agregó.

A continuación la nota completa con la Intendenta Fernanda Alonso, en el aire de la mañana en Radio 5 donde habló de diferentes temas, como por ejemplo de planes de propuestas para comercios y también de propuestas de ventas que se analizan con el gobierno provincial.

