El gravísimo caso conocido como «La manada de Chubut», en el que seis jóvenes violaron a una menor y el fiscal del expediente dijo que se trató de «un desahogo sexual», sigue conmocionando al país y Fabián Salvioli, uno de los especialistas en Derecho más prestigiosos de la Argentina, realizó una dura crítica al desempeño de Fernando Rivarola.

Salvioli, que es profesor y Doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de La Plata y fue presidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, escribió un artículo en el sitio www.elextremosur.com (de Comodoro Rivadavia) en el que asegura que «El mejor ‘logro’ del fiscal Rivarola sería que los violadores no pasen ni un solo día en la cárcel».

«El fiscal Rivarola actuó conforme a derecho, sostienen las voces machistas de siempre, pero esta vez tienen razón. Y ese es el problema. También las leyes de impunidad se dictaron conforme a derecho en muchos lugares del mundo, también el derecho ha distinguido entre hijos ‘legítimos’ e ‘ilegítimos’. Pero hay gente que ha impugnado esas cosas, litigado para derribar la impunidad y la discriminación», comienza el artículo de Salvioli, que también es docente de posgrado de la Facultad de Económicas y Jurídicas de la UNLPam y también Profesor Honorario de esa casa de estudios pampeanas.

«El fiscal Rivarola y las voces que le defienden dicen que no puede cuestionársele porque abrió la investigación de oficio apenas tomar conocimiento del caso, cuando varios años después la víctima lo hizo público. Es cierto; creí que era su obligación hacer eso, y no hacerlo sería una falta a su deber, pero no me parece que merezca un aplauso por ello. Más bien… ¿cómo hubiese quedado si no hubiese abierto la investigación contra esos niños bien, hijos de personas poderosas políticamente en Chubut?», se preguntó. Para Salvioli, «el juicio abreviado es la mejor salida para quitarse de encima un caso incómodo.

Hay pericia psicológica, hay testimonio hasta de un partícipe de los hechos, y hay otros testimonios; es cierto, es prueba indirecta, pero suficiente para ir a juicio, y llegado el caso, perderlo. Porque así se pierde. El mensaje a la sociedad es que una violación en la cual quienes la consumaron aceptan la responsabilidad no se paga con un solo día de cárcel. Ni uno. Y ese es el mejor resultado que puede obtener Rivarola, supuestamente. Yo aún sigo creyendo que el derecho no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para hacer justicia».

El reconocido especialista en Ciencias Jurídicas escribió: «Conozco de sobra cómo nos han (de) formado en derecho penal, como nos han hecho intentar aceptar que si la desaparición forzada no está tipificada no podemos llevar un caso por desaparición forzada, pero hay quienes se rebelan y buscan interpretar y aplicar el derecho de otra manera».

«Conforme a la ley»

Salvioli, en tanto, afirma que el fiscal Rivarola «hace su trabajo conforme a la ley, claro. Por eso acusa de terroristas a los mapuches en su función, aunque resulte ridículo y no resista el menor análisis -pero es legal, porque la ley se hizo precisamente para tildar a los mapuches de terroristas-. La víctima acepta lo actuado por el fiscal, dicen rápidamente, y una vez más, hacen a la víctima responsable incluso hasta de la impunidad de sus victimarios».

Y añade: «La respuesta original del fiscal y de la corporación no fue dar explicaciones de Derecho, sino intentar justificar la frase, cuando vieron que eso no era factible nos convencen de que el caso se pierde, y es posible que así sea. Pero incluso con poca prueba hay que dejar la piel para que el resultado sea digno, aunque no sea el mejor. Puedo aceptar un juicio abreviado, claro, en caso de debilidad probatoria, en el que al menos los responsables paguen ALGO de cárcel. ALGO. Por una violación sexual en ‘manada’».

«Dicen, claro, que no puede opinarse sin ver la causa. Es cierto, yo no la vi, como tampoco la vieron muchas otras personas, pero la casualidad es que quienes la vieron son todas personas que defienden al fiscal. ¿Cómo accedieron a la causa? ¿cómo han leído los setenta testimonios en dos días para afirmar que ‘la prueba es débil’?», resaltó Salvioli.

Perspectiva de género

El abogado apuntó también que «no se sabe quién cometió la violación, se dice; pues es momento de revisar los criterios penales, y discutirlos: tres personas entran a una casa a robar, una amenaza con arma a la dueña de casa y se lleva cargando el televisor, las otras dos personas le acompañan. Salen las tres y les atrapa la policía después: ¿quiénes son responsables del robo? Para el derecho penal las tres. Porque un televisor tiene más importancia que la integridad de una mujer violada».

Salvioli indica que su opinión generó críticas, pero ratifica: «Mucho se ha criticado mi posición sobre este caso, incluso por amigos a quienes quiero mucho. Así que lo diré con claridad: el fiscal Rivarola ha hecho bien su trabajo. Y ese es el problema. Lo ha hecho para quienes consideran que el derecho es un fin en sí mismo, y no una herramienta para hacer justicia.

Conmigo no cuenten».

En el final, reclama: «reitero la necesidad de formar en género a quienes pasan por las facultades de Derecho, y establecer como exigencia la perspectiva de género para acceder a cargos en la administración de justicia. Capaz que así aparecen pruebas más sólidas».