Ya quedó bien claro que el coronavirus no hace diferencias a la hora de contagiar y afectar fuertemente al cuerpo humano. Los trabajadores de la salud, comunicadores y periodistas y hasta los distintos personajes de la farándula se vieron afectados por la pandemia que azota fuertemente al mundo. Evelyn Von Brocke también dio positivo y habló del tema.

La periodista, en diálogo con «Intratables» por América TV, contó las difíciles circunstancias que atravesó en las últimas semanas cuando se confirmó que su actual pareja, Juan Viaggio, contrajera la enfermedad. «Trabaja hace cinco meses, de lunes a lunes, y un día empecé a notar que el virus se lo estaba comiendo», comentó sobre su marido, que es médico.

Prestándole atención a los síntomas y al gran deterioro que comenzó a notar, explicó que llamó a los médicos para activar el protocolo. «En 24 horas se había generado una neumonía, el bicho había atacado medio pulmón. Es una enfermedad solitaria, le das un beso al barbijo y no lo ves más. Cuando se lo llevó la ambulancia dije ‘este es el peor escenario, esta historia puede terminar muy mal'», recordó.

Horas más tarde, Von Brocke comenzó a presentar sintomatología y decidió hacer reposo. Y allí contó cómo vive la enfermedad: «No me pude levantar, hace 19 días que estoy metida en la cama… Recién hoy pude levantarme. Ya con uno o dos síntomas sabes, es una enfermedad distinta y sentís que el coronavirus está adentro de tu cuerpo».

Además, durante la charla con el conductor Fabián Doman, que a la vez es su exmarido, recordó que hablaron en su momento y le dijo que veía fea esa historia. Y de la forma más cruda, admitió: «Le escribí una carta a mis hijos, como despedida y la puse en la mesita de luz».

Von Brocke disparó contra los que descreen de la enfermedad

«Si alguien dice que este virus no existe… A mi familia casi la destroza. El virus entró a llevarse todo, me impactó mucho», aclaró. Recordemos que durante cada fin de semana, mucha gente sale a la calle a protestar en contra de la cuarentena y hasta realizan insólitas teorías donde expresan que el COVID-19 no es real y lo que buscan es implantar un chip a través de la vacuna para controlar la actividad cerebral.

Por último, la periodista repasó algunos de los síntomas que atravesó en este tiempo: «Un dolor de cabeza muy fuerte… Sentía que tenía agujas en la cabeza, que me habían desenchufado el cuerpo. No tenía energía, no quería comer, no sabía que estaba pasando. Llegué a pensar que me iba a ganar el virus, te come», sentenció duramente.