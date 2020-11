Lo denunció la familia de Raúl Desch, un ex trabajador de Canal 3 y del ministerio de Obras públicas. Murió el viernes pasado. Afirman que no lo quisieron internar.

Lo tuvieron que llevar a la Posta del Barrio Aeropuerto. Lo internaron directo en terapia y en 48 horas murió.

La familia denunció que Desch murió de Covid sin recibir atención durante 10 días. Fue internado en gravísimo estado, por insistencia de sus hijas, pero murió a las 48 horas.

Mercedes y Florencia Desch, relataron las penurias de la muerte de su padre, Raúl Desch un jubilado estatal de La Pampa, quien murió el viernes 13 de coronavirus en el Hospital de Santa Rosa. Fue en el noticiero de CPETv.

En ese calvario que sufrieron, contaron que una médica revisó a Desch en su domicilio y a pesar que estaba grave y débil -no atendía el celular- no lo internó: sólo cargó en la aplicación de Control Salud que usa el ministerio de Salud de La Pampa. Y revelaron que un día después del fallecimiento, en el celular del padre, recibieron la notificación de que debía terminar el aislamiento y lo llamaron para ver en qué estado estaba.

Las irregularidades y la falta de seguimiento empezaron el mismo día del contagio. “Mi papá fue a un almuerzo, en un restaurante. Fue un sábado. Nosotros nos enteramos al martes siguiente que una persona que asistió a ese almuerzo resultó positivo de coronavirus”, explicó Mercedes.

Pero, a pesar de la vigencia de un sistema de trazabilidad –el lugar al que fue Desch no lo habría instrumentado- desde Salud no lo llamaron para declararlo como contacto estrecho.

“Por eso, pasaron los días…El jueves llamamos a Salud. Nos preguntaron si iban con el ‘coronamóvil’. Y me dijeron que ellos se iban a empezar a contactar con él”, relató Mercedes al Noticiero de CPETv.

Todavía Mercedes no cae de la muerte de su padre: ‘él vive solo’, dice en una parte de la historia que reconstruye.

“Desde ese jueves, le empiezan a decir que iban a pasar a hisoparlo. El estaba bien (los primeros días) pero el domingo ya no siente el sabor, pierde el olfato. Él (su padre) se lo marca a la persona que lo llama”, cuenta una de las hijas. Era una chica, de nombre Rocío.

Es decir una semana y un día después del almuerzo en el que hubo un contagio confirmado, Desch perdió el gusto y el olfato. Pero aun así seguía sin hisopado ni diagnosticado positivo de covid.

“El martes (10 de noviembre) empieza con fiebre. Y le dicen que empiece a tomar Paracetamol. Nosotros se lo dejamos en la puerta. Ese día ya lo vimos desmejorado”, relató Mercedes Desch.

“Ese martes mi papá les dice: ‘no me llamen más, yo necesito que me manden a alguien’”, añade.

Cuando su padre llama al 107, el número del Servicio de Emergencias Médicas, le dicen que tiene que llamar a la salita del barrio. “”Ahí nomás, cuando llamó a la salita, le dan el turno para hisoparse el miércoles”, cuenta.

Raúl Desch estaba tan débil ese miércoles que ni siquiera atiende el teléfono. Por eso llaman a una ambulancia que va hasta el domicilio.

“Acude una médica que lo revisa y dice que mi papá tiene los síntomas normales del Covid, a unos 10 días (de transcurrir la enfermedad), pero que estaba bien, que no necesitaba nada más que lo que estaba tomando”, detalla una hija.

Uno de los datos que la médica mencionó para quitarle gravedad a la situación era que no tenía fiebre: pero la familia advirtió que estaba tomando Paracetamol. Nada de eso fue suficiente para que la médica insistiera que “estaba bien”.

Aunque turno para el hisopado, desde la misma salita donde se lo otorgaron, ahora les advertían que no lo llevaran ya que debía seguir aislado. Era evidente, que a esta altura no era necesario el hisopado porque Raúl Desch estaba contagiado de Covid-19.

“Cuando volvemos al mediodía lo vimos realmente mal, muy mal. Llamo a la salita y ellos pide otra vez la ambulancia. Y ahí me llama la médica, que me dijo que no iba a ir porque ya lo había revisado a la mañana y que iba a estar igual. Esta médica me pide el DNI de mi papá, lo carga en el sistema de Control Salud (la app del ministerio de Salud de La Pampa) y me dice: ‘quedate tranquila que tu papá está bien’”, recuerda Mercedes.

Cuando escucharon esa frase, las hijas cargaron a Raúl Desch en un auto y lo llevaron a la sala del barrio Aeropuerto, donde vivía el jubilado.

“Una vez que lo vieron, llamaron a una ambulancia. Lo mandaron al Hospital, a internarlo”, dijo.

Después de tres horas, Raúl Desch fue internado en terapia intensiva, ese miércoles 11 de noviembre. 48 horas después falleció.

Florencia Desch dijo: “mi papá esperó obedientemente, pacientemente durante siete días que lo fueran a hisopar, siguiendo las directivas de Salud. Ese es uno de los principales reclamos. Esto de los discursos encontrados. Epidemiología dice una cosa, una Posta Sanitaria (la sala barrial) otra”.

“Mi papá llegó a estar desesperado, asustado. Pidió ‘no me llamen más’. Asustado porque vio que los síntomas empeoraban”, dijo.

Otro hecho indignante que padeció la familia Desch ocurrió un día después de la muerte y el entierro del padre. “Ese día, un día después que lo enterramos, me llegó un mensaje diciendo que había terminado el aislamiento. Y a las seis de la tarde me llama otra persona de Salud para preguntarle cómo estaba. ¿No cruzan los datos? ¿Qué está pasando? ”, gritó Mercedes con dolor e impotencia.

Florencia quiso dejar un mensaje. “Queremos alertar. El tiempo puede ser trascendental en la vida de una persona. Puede ser salvarse o no salvarse. Hay que actuar a tiempo. Por favor que actúen”.

“Mi papá era contacto estrecho, mayor de 60 años y tenía enfermedades de base. Con toda esa información no hicieron nada. El Covid lo mató a mi papá en su casa, esperando un hisopado”, remarcó Florencia.

Por lo ocurrido con su padre, Florencia Desch apuntó a la propaganda. «Uno ve el 0 800, pero cuando uno quiere hablar está hasta una hora llamando para que lo atiendan. Es un 0 800 pero hay otros tipos de atenciones y derivaciones».

Y enfática dijo: «algo está fallando y es muy grave. Y te lleva la vida. Se muere gente», lamentó la mujer.