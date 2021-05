Mariel Schwert, responsable de «Gente del Medio» dijo que «hace un mes más o menos que empezamos con esta idea, junto a mi compañero Raúl Fernández, de poder mostrar lo que está pasando dentro del Sistema de Salud de la provincia».

«Veíamos como comunicadores y creadores de contenidos, que ya el mensaje del barbijo, del alcohol en gel, de no compartir el mate, no alcanzaba. Creo que el que no lo hace hasta ahora, y salvo que lo viva de cerca con algún ser querido, no lo va a hacer, entonces queríamos con nuestras herramientas, acercarnos a los que la luchan día a día», señaló.

Con el permiso del Ministerio de Salud, «Gente del Medio» empezó a realizar su documental en distintos puntos de la provincia en los que se trata el coronavirus, para mostrar el trabajo del personal de Salud, que ellos puedan contar en primera persona lo que atraviesan. «Queríamos que la gente lo pueda ver en primera persona. Estuvimos filmando en el Centro Sanitario de Santa Rosa, en el Centro Emergente de Asistencia Respiratoria (CEAR) y los modulares del Hospital Mólas, pero también fuimos a Macachín, Victorica, Bernasconi y General Pico».

Asimismo, Schwert señaló que «en todos lados hicimos notas con las y los médicos, enfermeros, bioquímicos. Además con personas que están transitando la enfermedad en los modulares, y con personas que la pasaron realmente mal, se recuperaron, y pudieron contarnos la experiencia de estar en Terapia Intensiva».

«Creo que el mensaje que hay que dar es más crudo, porque es el mensaje real, para empezar a entender lo que sucede y tener la empatía necesario no solamente con nuestros familiares más grandes, que son los que la pueden pasar peor, sino también con el personal de Salud que está devastado y muy cansado», afirmó.

El documental se estrenó ayer a las 20, en el canal de YouTube de «Gente del Medio Producciones», donde además se pueden ver los videos grabados por los artistas durante la cuarentena. Asimismo, Schwert señaló que «seguramente en los próximos días, el documental se va a exhibir en la Televisión Pública Pampeana, Canal 3».

Fuente: El Diario