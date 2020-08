Abel Sabarots, fue entrevistado por Noticias del Sur por primera vez desde que comenzó su tratamiento médico.

Sabarots indicó: “Desde el sábado anterior estoy en La Pampa y en mi casa cumpliendo a rajatabla los 14 días de cuarentena hasta el viernes próximo. Esperando después de 6 meses para reencontrarme con mis hijas. Estoy en un domicilio en Toay para poder después realizarme estudios en Santa Rosa que faltan. De a poquito voy mejorando. Fue muy duro el tratamiento, muy intenso y muy duro por las sesiones de quimioterapia que me bajaron las defensas. Me voy a ir recuperando de a poco, todavía no tengo fecha para el regreso a la municipalidad, pero sería en septiembre”.

“El contexto fue la tormenta perfecta. Paso todo: una trombosis, el fallecimiento de mi vieja, el coronavirus rondando, la quimioterapia y las defensas bajas. Y aislado y confinado en un departamento en Buenos Aires”, dijo el jefe comunal.

-¿Cómo viste la gestión de General Acha durante tu ausencia?

-Vi a la gestión de Acha muy bien, con el acompañamiento de las y los empleados y de la gente. Tenemos un equipo de gestión, con un plan de gobierno, y con una viceintendenta como Judit Acri que en el peor momento pudo llevar adelante la gestión de muy buena manera y en línea con Nación y Provincia y con el acompañamiento del gobierno provincial. Y hay secretarios que son de diez en lo suyo. No tengo más que palabras de elogio, no hay celos ni egoísmos. Tenemos una relación de equipo muy buena.

-¿Cómo quedará Acha cuando llegue la pospandemia? ¿Qué papel jugará el estado municipal?

-Con una situación económica y social difícil, como vemos ahora, pero va a ser muy dura. La Provincia ayudará con las casas y con otras obras en la generación de puestos de trabajo y a reactivar la economía local. Y desde la Municipalidad tenemos que apuntalar a los comercios y a los emprendimientos con las herramientas que podamos para ayudar a la recuperación.

-¿Cómo viste el manejo de la pandemia por parte de Provincia y Nación?

-Estoy de acuerdo con lo que hizo la Provincia y Nación en materia sanitaria, priorizando la salud frente a la cuestión económica. Fue lógico y razonable. Siempre el Estado tiene que estar presente. Después podemos discutir cómo se flexibiliza la cuarentena o la responsabilidad social que nos toca a cada uno. Pero se debe priorizar la salud.

En Acha hay un Estado presente en materia de salud, nosotros estuvimos con nuestro comité de crisis. Pero también con las políticas de género dándole una nueva perspectiva, con la educación con las carreras de la UNLPam y la posibilidad de estudiar en Acha para las y los jóvenes. Tenemos que estar presentes y apuntalando los proyectos y nuevos emprendimientos de Acha para generar empleo privado.

-¿Qué proyectos hay en carpeta y que quedaron a la espera?

-Queremos concretar varios proyectos que tenemos. Como la puesta en valor de los espacios públicos y otros que no dependen solo de la municipalidad. Queremos generar empleo. Pero queremos primero, antes de los anuncios, concretar cuestiones porque si no siempre quedan en palabras o títulos en el aire.

Retoman la inscripción para la compra de los terrenos de los loteos de Corpico

Los interesados podrán acercarse a formalizar la inscripción hasta el próximo viernes, de 8:00 a 12:00 horas y poder participar del sorteo para comprar un terreno del nuevo loteo de Corpico. Pueden anotarse de manera presencial o digital, llamando o enviando un Whatsapp al +549 2302 48-7118 entre las 7 y las 13 horas.

La cooperativa local comercializará unos 100 terrenos, de entre 300 y 500 metros cuadrados, ubicados en el sector delimitado por las calles 217, 258, 262 y 221 bis, cuyos valores, dependiendo de la superficie y ubicación del lote oscilarán entre 1.200.000 y 2.000.000 pesos.

Es condición que los compradores no tengan propiedades a su nombre. Respecto a las formas de pago, se aceptará una entrega de la mitad del valor del lote y el resto se podrá financiar hasta en 36 meses de cuotas ajustables, mientras que se hará un 3% de descuento por pago de contado.

El sorteo ante escribano para determinar el orden en el que serán convocados los interesados tendrá lugar el próximo 20 de agosto.

