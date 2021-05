En el predio del hospital local ayer se montó un hospital de campaña, dado que la cantidad de contagios y personas internadas, han puesto «al límite» la capacidad de un edificio que ya cuenta con varias décadas. «Permitirá mejorar la logística para hacer un ‘triage’ con los pacientes que vienen a control de las neumonías Covid. Y de acuerdo a la gravedad puede dirigirse al sector de internación o por la otra salida se dirige hacia la Sala de Rayos X para hacer un control radiográfico», explicó Alfonzo. «Operativamente nos permite mejorar y también brinda mayor resguardo a los pacientes», agregó.

Indicó que este hospital de campaña será de mucha utilidad, mientras se espera el arribo de los hospitales modulares.

«Es impresionante».

Alfonzo reconoció que «la cantidad de casos (activos) es impresionante», y agregó: «Pensamos que había un pico de dos o tres días, pero hace una semana que siguen aumentando los casos. Y hoy nos quedan dos o tres camas y esperamos la llegada de oxígeno. Hoy la situación es crítica y estamos tratando de brindar lo mejor», destacó.

Actualmente en las instalaciones de la Sociedad Española se están realizando los hisopados «a demanda», sin necesidad de contar con una indicación de un profesional médico. «Esto no es una búsqueda activa pero ofrecemos seis horas diarias de hisopados fuera del hospital, para que los concurrentes no se crucen con personas que no están contagiadas», aseguró.

-En las últimas seis jornadas los contagios se están incrementando. ¿Esto preocupa?

-Sí, aumentan los casos diarios. Pero, mientras hablo con vos están pasando cinco o seis autos mirando como arman el Hospital de Campaña, y esto es agotador porque la gente debería estar en su casa y cuidándose. Hoy necesitamos mayores cuidados y la gente anda paseando.

-Si esto continúa, ¿cuáles son las alternativas para tratar de reducir los contagios?

-No lo sé, porque cuando agotemos nuestra capacidad de recursos físicos y humanos, tendremos que derivar los casos al Hospital Centeno, pero a ellos les está pasando los mismo que a nosotros. Entonces, llegará un momento que no habrá más camas en la provincia, y no habrá sitios donde referenciar a los pacientes y tendrán que quedarse en sus casas. Esto ha pasado en otras provincias. Me llama la atención que una provincia tan chica no pudo aprender los cuidados y hoy estamos con números críticos y todo sigue como si nada. Esto da mucha inquietud de saber qué pasará, porque nadie sabe cómo continuará.

-¿Hoy el hospital está al límite o ya está desbordado?

-Estamos totalmente al límite. Esto ocurre en otros lados. El Ministerio de Salud está permanentemente presente y tratan de resolver todo lo más rápido operativamente. Pero, como nosotros, también está el Centeno, el Molas, los de Luiggi y Macachín, todos trabajando al límite.

-¿Una alternativa sería volver a Fase 1 o fijar mayores restricciones?

-No se puede parar la vida, porque tenemos que seguir trabajando, haciendo actividad física y el resto de la vida. Pero, esto es vida o muerte. Entendemos el derecho al trabajo, los ingresos económicos, pero esto es vida o muerte. Esto no tiene distinción de edad no factores de riesgo. Vemos que los pacientes son jóvenes, ataca a personas sanas y vimos pocos abuelos infectados. Esto es muy difícil.

-¿Tienen focalizado el origen del brote?

-Esto es un brote que surgió la semana pasada donde encontramos los tres nexos epidemiológicos, pero hoy ya no sirve, porque la circulación comunitaria del virus hace que esté en todos lados.

-¿O sea que los más afectados son jóvenes?

-La mayoría de los infectados tienen entre 30 y 50 años, y se da más en varones y en personas sanas, sin factores de riesgo. Hoy el promedio de edad oscila más o menos en los 40 años.

Hubo molestias con docentes.

La jefa del Servicio de Vacunación del Hospital Centeno de General Pico, Nélida Urruchuaga, se mostró indignada por la actitud de docentes con la vacunación contra el Covid-19. Aseguró que ayer había 91 turnos generados para que docentes recibieran la primera dosis y solo 33 se hicieron presentes. «Después están en los medios que quieren vacunas. Hay cosas que no se entienden. Nos molesta porque hay otras personas que quieren vacunarse», aseguró a En Boca de Todos. Agregó que una profesional de la educación rechazó la vacuna porque no era la marca que ella pretendía colocarse.

Fuente: La Arena