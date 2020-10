Una pareja de Estados Unidos tuvo nueve hijos en solo tres años. ¿Cómo es eso posible? Maxime y Jake Young se encuentran casados desde 2017, comenzaron a buscar un hijo durante su primera aniversario y, debido a una condición de salud de ella, empezaron a evaluar la posibilidad de adoptar. Pero al final fueron sorprendidos por varios cambios en su vida y se convirtieron en los padres de varios chicos más de los que esperaban.

Luego de que los médicos descubrieran que ella tenía una condición de ovarios poliquísticos, el matrimonio consideró adoptar un hijo. Por eso realizaron un curso de crianza. «Aprendí sobre el cuidado y sobre el hecho de que tantos niños necesitan un hogar. Cuando conocí a Jake, lo discutimos y después de casarnos lo hablamos seriamente», reveló Maxime, pero unos meses después, se les presentó la oportunidad de adoptar a cuatro hermanitos.

Al mes recibieron otra propuesta. Una nena, hermana biológica de los tres menores adoptados también estaba en adopción. Decidieron incorporarla a su familia y, en pocos meses, ya tenían cinco hijos. «Fue genial. definitivamente caótico», declaró la mujer.

Pero la vida les deparaba otra sorpresa más: a los seis meses desde la llegada de los cuatro hermanos, Maxime descubrió que había quedado embarazada. Tras varios intentos y procedimientos médicos, la pareja no esperaba tener hijos biológicos.

Además, Maxime no esperaba un solo bebé sino cuatrillizos. «Ni siquiera pensaba que podría quedarme embarazada sin fecundación in vitro o inseminación intrauterina», contó ella sobre la noticia de su embarazo. En julio de este año, la mujer dio a luz a los cuatro niños y, en el plazo de tres años, la casa de la familia pasó de tener dos a once personas.