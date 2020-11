El árbitro Germán Delfino vivió un mal momento en la vía pública. Tras no expulsar a Tevez en el partido entre Boca y Talleres, un hincha lo cruzó. Al aire de F90 (90 minutos de fútbol), el juez aseguró que en el momento de este inesperado episodio se encontraba entrenando junto a su hija.

«Ayer tuve día libre, salí a entrenar con mi hija más grande al hipódromo. Por suerte no pasó nada, uno nada más que me dijo ‘cómo nos cagaste’, pero no sabía si era de Boca o de Talleres. Porque si me pongo a analizar, si yo veía la acción como debía, debería haber expulsado a Tevez a los 3 segundos de juego y el rival hubiese jugado todo el partido con un hombre de más», explicó Germán Delfino.

Claro, la falta de Carlos Tevez a la que hizo alusión el referí fue aquella que el Apache cometió apenas comenzado el encuentro entre el Xeneize y el Tallarín. Sólo iban tres segundos cuando, de forma sorprendente, el capitán de Boca le metió un planchazo al tobillo de Pochettino. Afortunadamente, el episodio no pasó a mayores y el jugador del elenco cordobés pudo continuar el partido con normalidad.

Lo que se le criticó a Delfino fue el no haber observado la magnitud de esta infracción y el no haber expulsado a Carlitos, quien una fecha atrás ya había tenido un episodio en el que el arquero de Newell’s (Alan Aguerre) terminó con una lesión -luxación de codo- que lo alejará de las canchas durante los próximos tres meses.

Delfino aseguró que no le da importancia a lo que digan de sus rendimientos

En cuanto a las críticas que reciben a menudo los árbitros, Germán Delfino aseguró que no suele vivir momentos tensos en la calle y tampoco le da importancia a lo que puedan llegar a decir de su labor domingo tras domingo.

«No respondo, porque son gritos aislados. Hoy todavía no tengo miedo de ir a ningún lugar, pero hay que ponerle un freno. Hay opiniones que son peligrosas. No es sólo mi función. Me apasiona ser árbitro, desde que empezó la cuarentena no dejé de entrenar, quiero seguir dirigiendo, siento que soy buen árbitro», sentenció Delfino.

Reconoció su error: para Delfino «lo de Tevez era para expulsión»

«Era claramente para expulsión la de Tevez, no vi el planchazo como lo tenía que ver. Tengo consideraciones para que sea roja. Me pasó que estaba del lado izquierdo y mi visión se fue con ese toque de la pelota, y de reojo veo como un empeine de Carlos de costado. Después vi que pidió disculpas, al de Talleres en el piso dolorido y no la vi como la tenía que ver», explicó el árbitro. De este modo, Delfino reconoció su error y el capitán de Boca continuará en el equipo pese a la dura infracción que cometió el pasado domingo en La Bombonera.