El ex boxeador de los medianos Juan Domingo Martillo Roldán se encuentra internado en estado «delicado» en terapia intensiva de un hospital de Córdoba al contagiarse en coronavirus. Está en el Hospital J.B.Iturraspe, de San Francisco, y es asistido con oxigenoterapia.

Si bien el estado de Roldán, de 63 años, es delicado, según indicaron allegados al ex púgil, que el cuadro es «estable», pero su condición de diabético, hipertenso y obeso, complicó el diagnóstico.

«Como el virus no me agarró tan fuerte, me enviaron a mi casa y ojalá que esto pase lo más rápido posible y que mi esposo se recupere», explicó María Elena, esposa de Roldán en declaraciones a los medios.

«El estado de salud de Juan es delicado. El viernes nos hisoparon y nos dio positivo. Desde ayer le estoy diciendo de ir a ver a un médico, pero no quería. Esta mañana le dije: ‘Vamos’, y fuimos. Yo estuve con síntomas antes, con mucha tos. Él tenía la nariz tapada, nada más», agregó la esposa.

A su vez, el director del hospital, Vicente Valentín, indicó que el ex boxeador «estaba complicado en la parte respiratoria» y por ese motivo fue derivado a la terapia intensiva «para tener un mejor control».

«Si cae la saturación de oxígeno, se lo va a pasar a tratar con asistencia mecánica. Tenía mucha dificultad respiratoria. Y se va a tratar de conseguir plasma de convalecientes para tener una alternativa más», le dijo Valentín a la prensa.

A lo largo de su carrera boxística Roldán realizó 75 peleas, de las cuales ganó 67 -47 por nocaut y 20 por puntos-, sufrió 5 derrotas, obtuvo 2 empates y una sin decisión.

Pero además tuvo tres chances para ser campeón mundial y cayó en las tres ante los norteamericanos: Marvin Hagler, Thomas Hearns y Michael Nunn, esta última en 1988 y que marcó el retiro profesional.