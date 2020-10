Antonio Horacio Stiuso, el histórico fuerte de la ex SIDE, pidió ser querellante en la causa por el espionaje ilegal y masivo desplegado desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri. Dice que, por su “vasta experiencia en la materia” tiene sospechas de que también fue víctima de operaciones de inteligencia

Stiuso, que fue Director de Operaciones de la ex SIDE hasta que fue desplazado por CFK a finales de 2014, sostiene que se enteró a través de las redes sociales de que Diego Dalmau Pereyra, que fue director de Contrainteligencia de la AFI macrista, tenía su legajo personal como ex agente de inteligencia. Pero no se queda ahí: apunta directamente a sus jefes, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

El escrito que presentó Stiuso ante el juzgado de Juan Pablo Augé dice que quiere ser querellante ante “el hecho de que se haya revelado un plan sistemático para concretar acciones de inteligencia sobre un sinnúmero de personas y que esas acciones hayan estado desplegadas (en forma descontrolada) por agentes del servicio de inteligencia del Estado, y que entre las víctimas de ese espionaje genérico aparezca el suscripto”.

“En principio -sigue Stiuso- resulta imputado de estos hechos en forma directa el agente Diego Luis Dalmau Pereyra. Sin embargo, entiendo que no se trata de una acción en solitario sino que se trata de una labora mancomunada por otros agentes y de esas acciones, según surge de las noticias periodísticas en las que se publican decisiones ya adoptadas por este Juzgado, estarían en conocimiento las más altas autoridades de la AFI durante los años 2016/2019”. O sea, Arribas y Majdalani.