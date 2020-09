El ex agente y abogado Facundo Melo cuestionó el origen de la causa de espionaje ilegal a partir del relato de un narcotraficante apodado “Verdura” y denunció irregularidades relacionadas con la pericia de su teléfono celular, tras lo cual se negó a responder preguntas.

Melo encabezó la nueva ronda de indagatorias de la causa, ordenadas por el juez Juan Pablo Augé, que se llevan a cabo por la plataforma Zoom. Las audiencias concluirán el mes que viene con las declaraciones de los ex directivos de la Agencia Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y del ex secretario de Mauricio Macri, Darío Nieto.

El abogado y ex agente Melo está acusado de la participación del espionaje ilegal a la vicepresidenta Cristina Kirchner, también a políticos de Cambiemos y hasta de la propia hermana del ex presidente, Florencia Macri y su pareja Salvatore Pica.

Asistido por su abogado Fernando Sicilia, Melo, quien tuvo Covi 19 semanas atrás, se negó a responder preguntas tras cuestionar la extracción de la información de sus teléfonos celulares, que según su defensa, fue realizada en absoluta irregularidad.

La defensa de Melo venía reclamando una pericia, para lo cual se había convocado a su perito de parte para el 3 de septiembre. Luego Sicilia había solicitado una postergación debido a que el especialista debía permanecer aislado por protocolo de Covid.

Pero insólitamente, según el letrado, el 31 de agosto la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional, por disposición de la justicia procedió a abrir los sobres con teléfonos de los imputados, entre ellos el de Melo, tras lo cual se efectuó el relevamiento de la información de los mismos, según explicó Sicilia.

Ese accionar fue cuestionado por Melo, quien no quiso responder por ahora sobre los chats con las conversaciones mantenidas con los otros agentes imputados, ante las irregularidades cometidas.

El otro punto cuestionado por Melo fue el inicio dudoso del caso: El entonces juez de la causa Federico Villena investigaba un caso de narcotráfico cuando uno de sus imputados, Sergio Rodríguez, alias «Verdura» le confesó que estaba en tratativas con Melo para que le proporcionara una credencial y pudiera contar con protección.

Según la versión que dio “Verdura”, a cambio, Melo le pidió que lleve un “paquete” y lo “deje en un lugar”. El objetivo, declaró Rodríguez, era “darle un susto a alguien” que era José Luís Vila, funcionario en ese momento del Ministerio de Defensa.

A partir del relato de “Verdura”, el juez Villena ordenó el seguimiento del abogado, lo allanó y determinó que efectivamente formaba parte de la AFI de Arribas.

La defesa de Melo puso de manifiesto las contradicciones relacionadas con “Verdura”. Este último había dicho: “Yo estaba vestido con un jean, zapatillas y una remera. Yo no tenía gorra ni nada. Me acuerdo que no hacía frío”.

La afirmación de “Verdura” no coincide con la investigación que llevaron adelante el juez federal porteño Sebastián Ramos, y el fiscal Guillermo Marijuán.

En esa investigación fueron obtenidas las imágenes de la cámara de seguridad del edificio de la Avenida Callao 1219, en cuya entrada fue colocado el explosivo. “El encargado del edificio aportó las cámaras de seguridad, donde se observa una persona que vestía campera oscura, pantalón claro y bufanda grande color clara que tapa su cara, que se aproxima caminando en sentido contrario al tráfico, coloca la caja y continúa su marcha”.

Melo era uno de los integrantes del grupo “Super Mario Bros”, donde según él mismo dijo en otra declaración, lo habían agregado cuando lo mandaron a espiar a la hermana de Florencia, y a su pareja.

En otra declaración, Melo también relató que le había advertido al actual vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, que lo estaban espiando, y que había una grabación sobre ello.

Cuando declaró ante la Comisión Bicameral de Inteligencia, Melo dijo que le habían pedir hacer un seguimiento a Pablo Moyano, a lo que se negó, por lo que fue excluido del equipo por su superior Alan Ruiz.

Melo estuvo detenido por orden del juez Federico Villena, que luego fue apartado del caso, y recuperó su libertad por decisión del juez Augé.

El ex agente fue abogado de uno de los imputados detenidos en la denominada Causa Independiente, el barra brava Damián Lagaronne, y señaló a Alan Ruiz, el ex Director de Operaciones Especiales y su superior, como uno de los responsables de direccionar las pruebas de la causa para involucrar a los Moyano.

Melo, finalmente renunció a la defensa de Lagaronne. Desplazado de la AFI, se presentó en Comodoro Py para denunciar una intimidación que sufrió cuando se negó a participar de la presión para direccionar la causa contra Moyano.

La ronda de indagatorias continuará el lunes con la declaración de otro ex agente Leandro Araque y el martes con la de Jorge “el turco” Saez. El 11 de septiembre está citada la ex secretaria de Documentación Presidencial Susana Martinengo.