La declaración de de estos dos agentes volvió a avivar la interna entre los espías.

La causa por espionaje ilegal que tramita en el juzgado de Lomas de Zamora abrió un cruce de acusaciones entre exintegrantes del área de Contrainteligencia, donde se terminaron refugiando agentes de carrera, y la de Jurídicos, que estuvo al mando de un dirigente “partidario” como De Stéfano.

Asuntos Jurídicos fue la dirección que más creció durante la gestión de Arribas y Majdalani y es la dependencia a la que algunos espías acusan de armar las coartadas para esconder el espionaje ilegal de la AFI macrista.

¿Por qué fue tan importante el rol que tuvo esta dependencia? Porque tenía “la exclusividad de la relación con los juzgados”, poseía “áreas operativas”, “hacían escuchas telefónicas” y “llevaban las causas”, es decir, que administraba a quién le distribuía las tareas hacia el interior del organismo, indicaron agentes jerárquicos del área de Contrainteligencia.

“Todo pasaba por Jurídicos” aseguró el primer director de Contrainteligencia de la AFI macrista, Diego Dalmau Pereyra, imputado en la causa de espionaje ilegal. “Fue la estructura más fuerte de la gestión Arribas-Majdalani”, coincidió su sucesor en el cargo, Martín Coste, también involucrado en la trama del espionaje ilegal. Coste fue procesado junto a Arribas y Majdalani el pasado 4 de agosto.

Antes de la llegada del macrismo, José Padilla era el histórico jefe de Jurídicos. Con el ascenso de De Stéfano, Padilla quedó como su segundo. De acuerdo al relato de diferentes espías, Miguens cumplía funciones bajo su órbita. Martiré, por su parte, estaba a cargo de un departamento en la misma dirección.

Según pudo reconstruir este medio, Miguens aseguró ante la comisión que trabajó en el juzgado de Bonadío y se mostró indignado por el lugar que se le está adjudicando en todo este caso. Intentó bajarle el tono a su paso por el juzgado federal Nº 11 donde se centralizaron casi todas las causas contra CFK. Dijo que el ahora difunto juez ni siquiera lo registraba. Contó que llegó a la agencia de la mano de Martiré.

Los agentes del área de Jurídicos cuestionaron a Contrainteligencia, cuyos integrantes involucraron de lleno a la dirección de De Stéfano en el espionaje ilegal.

En su testimonio ante el congreso y la Justicia, el jefe de Contrainteligencia, Martín Coste, aseguró que cuando se detectó el espionaje de la AFI a Cristina Kirchner en el Instituto Patria, en agosto de 2018, Majdalani lo envió a Jurídicos para abordar el tema y que cuando llegó se encontró con que ya estaban reunidos De Stéfano, Martiré y Alan Ruiz, el jefe operativo de la banda de espías que estaba haciendo las tareas de inteligencia ilegal en la sde política del kirchnerismo. Según relató Coste, estaban intentando ver cómo acomodaban los hechos.

Este miércoles, los hombres de Jurídicos desmintieron que haya existido esa reunión que describió Coste. Martiré aseguró que jamás en toda su trayectoria le dijo a un agente operativo cómo debía actuar.

El rol que varios espías de Contrainteligencia le adjudicaron a Bernardo Miguens en el caso del Instituto Patria no es menor: lo señalan como el que bajaba los lineamientos de los informes que se tenían que armar para presentar en sede judicial.

Un dato no debe pasar desaparecibido: este martes, Arribas y Majdalani fueron procesados por ordenar el espionaje y luego armar una cobertura legal para esconder esas ilegalidades.

Miguens y el espionaje a CFK

Un agente que cumplía funciones en la dirección de Contrainteligencia y declaró ante la comisión el 16 de julio pasado relató que entre fines de 2016 y 2017, el Nº 2 de Jurídicos, José Padilla, le informó “que no iba a tener que hablar más con él” porque “había puesto a un jefe de departamento”. “Entonces empecé a hablar con Bernardo Miguens”, relató.

“¿Y qué rol cumplía Bernardo Miguens?”, le preguntaron los legisladores de la comisión en aquella audiencia. “Era jefe del departamento, que dependía de Padilla. Y cuando me lo presentaron me dijeron que era una persona de mucha experiencia, porque José lo había traído porque él trabajaba en el juzgado de Bonadío”.

Así fue que, según el relato de este agente –cuyo nombre se preservará por su seguridad- cuando explotó el caso del espionaje al Instituto Patria se tuvo que reunir con Miguens “en su oficina” para armar los informes que se presentarían en la Justicia con el objetivo de esconder las ilegalidades. “Él me dijo qué tenía que escribir y quiénes eran los personajes. Yo tenía un bosquejo y tenía que hacer los informes para mandar a Villena y nos pidieron que hagamos todo lo que era el circuito interno, porque tenía que quedar prolijo”, contó. De acuerdo a este testimonio, Miguens fue quien dio los lineamientos de lo que debía escribirse para darle cobertura legal al seguimiento ilegal sobre CFK. Ese material se presentó en el marco de la causa G-20 que tramitaba en el juzgado a cargo de Federico Villena, en Lomas de Zamora.

“¿Eso se lo pidió Bernardo Miguens?”, le repreguntaron en la comisión a este agente, que respondió que esa orden en realidad se la habían dado a su superior, el jefe de Contrainteligencia, Martín Coste. “Yo fui y Bernardo Miguens me dio instrucciones de cómo hacer las tareas. De hecho, volví a mi base, hacía las cosas y tenía que ir a verlo a Bernardo. Él me lo revisaba, lo corregía para ver si estaba bien, como lo querían. Hasta los memos me corregía. Primero fue eso, fue el informe a Villena, fueron los informes de Alan (Ruiz)”.

Y brindó más datos: “Creo que el informe, si mal no recuerdo, como que no era sobre el Instituto Patria la tarea sino sobre los diversos domicilios por los cuales podía estar Cristina. Sí quiero aclarar que cuando yo tuve mi reunión con Bernardo –yo con Bernardo venía hablando desde hace muchísimo tiempo, o sea, hablábamos casi todos los días con Bernardo Miguens–, y yo le pregunté por qué lo teníamos que hacer nosotros (por Contrainteligencia) si la causa era de Terrorismo, él lo único que me dijo –y no fue la primera vez que me lo dijo– es que se lo pedían de arriba. Nunca me aclaró quién era de arriba”. Terrorismo estaba a cargo de Darío Biorci, cuñado de Majdalani.