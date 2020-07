El ex director de la AFI, Andrés Bertolini, declaró en la semana ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, presidida por Leopoldo Moreau. En su testimonio, aseguró que con el macrismo hubo un copamiento de la ex SIDE con personal que no era de carrera y describió operaciones políticas, como la causa contra el diputado provincial Espartaco Marín.

Bertolini, que estuvo 17 años en la secretaría de Inteligencia, dijo ante la comisión parlamentaria, que en la AFI con la «gestión del ingeniero Macri lo que se hizo fue correr a todo el personal de carrera, sacarlo de las funciones y poner toda gente nueva en los puestos importantes de gestión».

Respecto del «caso Espartaco Marín», puntualmente, el agente señaló que «el legislador pampeano quedó involucrado en una causa que se inició con una denuncia de la AFI macrista, en 2016. Su caso se hizo explotar en los medios, en el marco de las elecciones».

En el Congreso, Bertolini dijo que «José Padilla -vicedirector de Asuntos Jurídicos-, lo llamaba para que moviera esa causa en la que estaba Marín, porque la denuncia, estaba parada. Encontré la denuncia en un bibliorato, que era lo único que se había hecho. Creo que la había hecho el sector de Interior», señaló. «La leí completa y me pareció terrible pavada», aseguró.

Asimismo, dijo que «tenía muchas inconsistencias. No hice nada, porque me parecía que era una cuestión totalmente política», concluyó. Cuando le avisó a Padilla que Contrainteligencia no iba a impulsar la causa «hicieron una operación de prensa con eso, en La Pampa».

«Me querían bajar»

Espartaco Marín, le dijo a este diario, que «la gran pregunta que me hago es quién o quiénes, le dieron la orden a Padilla, para involucrarme en esta causa. El porqué esta claro, me querían bajar de la cancha antes de las elecciones».

Respecto de la «operación de prensa», a la que hace referencia Bertolini, todo apunta al propietario de un medio digital local, que actualmente se desempeña como encargado de prensa del Ministerio del Interior de la Nación.

«La operación de prensa se arma con un oficio que fue girado a reparticiones municipales, y fue filtrado al medio de éste periodista. Él dice que se lo pasó (el ex intendente, Leandro) Altolaguirre, pero fue quien lo publicó. Si bien es cierto que no puso nombres en la primera publicación, habla de un diputado provincial del Partido Justicialista de Santa Rosa, policías, un sacerdote. El primero que destapó esta operación fue él», señaló el diputado.

Querellante

«Esta semana me voy a presentar como querellante en la causa de Lomas de Zamora, representado por Carlos Beraldi (defensor de Cristina Fernández). Tenemos el inconveniente de que la fiscala y el juez de la causa están con coronavirus, pero nos vamos a presentar», aseguró Marín.

A su vez, dijo que «Beraldi me dijo que el fiscal federal (Leonel) Gómez Barbella, interviene no solamente en mi causa, teniendo contactos con Padilla, cosa que el mismo Padilla me confirmó cuando lo fui a ver a la AFI, sino que también tiene participación como fiscal en la causa de un narcotraficante de apellido Segovia, que estaba preso en una unidad penal de Buenos Aires».

«Aparentemente con la excusa de pincharle el teléfono a Segovia, empezaron a pinchárselo a todos los dirigentes kirchneristas que compartían pabellón con él, y por este tema Beraldi lo tiene apuntado a Gómez Barbella», añadió.

Marín explicó que se va a presentar como querellante en la causa que se lleva adelante en el Juzgado de Lomas de Zamora, porque «no podría presentarme con una causa penal en La Pampa, porque me tendría que investigar justamente Gómez Barbella. Y debería resolver el juez Baric, que esta involucrado en la causa de escuchas a los Moyano, entonces se va a excusar».

Fuente: La Arena