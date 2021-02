En comunicación con Infopico Radio Marín dijo que respecto a la situación del petitorio donde se exige por la extensión después del 31 de enero de las cuotas de los Créditos UVA y, Marín dijo que es un tema en el cual trabajan en conjunto con algunas familias de Santa Rosa que quedaron en situación de desigualdad así como también en el genérico de los créditos UVA hipotecarios otorgados en la gestión del ex presidente Mauricio Macri.

“El nuevo ministro de Hábitat ha mencionado un plan de convergencia para comenzar a aumentar en un 6% o 9% de acuerdo al valor de la suba que cada uno tenga” aseguró.

Además dijo que lamentablemente el plan de unidad de valor adquisitivo “está atado a la inflación y al valor del dólar y esto no ha parado de crecer en 4 años por lo tanto no quiere decir que las familias hipotecadas no quieran pagar sino que no pueden pegar las cuotas por el gran incremento”.

“Estamos en conversación con autoridades del ministerio y del Banco Hipotecario para saber cómo se va a aplicar el plan de convergencia para poder asesorar a las familias que se encuentran perjudicadas. Se trata de alrededor de 100 mil familias en el país y más de 1000 en La Pampa”.

Además el diputado señaló que el plan de convergencia ya empezó a aplicarse y que deben reunirse con el banco y con el ministerio de Hábitat para poder asesorarse y estar encima de las familias para transmitirles las novedades. “Yo considero que fue una estafa del gobierno nacional anterior y tiene que haber una solución de fondo”.

“En los nuevos Procrear anunciados por el ministro de Hábitat Jorge Ferraresi, se establece la nueva fórmula denominada Hogar atada a un índice de variación salarial que es lo más justo, no solo para quien adquiere el crédito sino también para el banco porque va a tener la certeza de que lo va a poder cobrar. Esto empezaría a aplicar en junio” aseguró Marín.

También se refirió a una “herencia” del gobierno anterior y volvió a remarcar que lo hecho en el gobierno anterior se trata de una estafa que “no estamos resolviendo eso de fondo, hacemos un plan de convergencia para tratar de mitigar lo congelado por decretos presidenciales de Macri y de nuestro presidente actual pero no resolvemos la cuestión de fondo”. Y remarcó que para él la fórmula Hogar debe ser aplicada a todos por igual.

En cuanto a la propuesta y su puesta en marcha, Marín dijo que algunos legisladores nacionales le manifestaron la situación de los créditos UVA al ministro de Economía, Martín Guzmán “la senadora Norma Durango le ha transmitido esta situación”. (Fuente: Infopico).

