Yanina Latorre generalmente es noticia por su lengua filosa y su forma extrovertida de presentarse delante de las cámaras. Sin embargo, en esta ocasión también se insertó en el foco de la escena por una desafortunada acción: sin saber que estaba en vivo, la panelista de Los Ángeles a la Mañana se abrazó con el influencer Santiago Maratea, se burló del distanciamiento social y exclamó: «No me importa nada».

«Estamos en vivo», le advirtió uno de los productores de Canal 13. Sin embargo, Latorre exclamó: «Ay, bueno. Lo amo, no me importa nada. Me trajo un Funko, la gente que ve los vivos nuestros saben de qué hablo».

«¿Me sacás una foto con él?», agregó Yanina, y luego apareció Mariana Brey (compañera de la protagonista) para hacer hincapié en el cumplimiento del distanciamiento social.

Yanina Latorre y Santi Maratea a los abrazos en la tele, en plena pandemia y distanciamiento social.

Yo no abrazo a mis viejos hace 3 meses… 🤔😒pic.twitter.com/76T766mDkN — Juanito Say (@JuanitoSay) June 15, 2020

En ese momento, tanto Yanina Latorre como Santiago Maratea dejaron de abrazarse para mostrarse alejados. No contentos con violar el distanciamiento, también se burlaron del mismo.