Una situación que tomó trascendencia mediática en los últimos días atrae la preocupación de todo Castex. Un geriátrico, que debería ser el lugar donde la gente mayor pueda vivir en tranquilidad, ser atendidos y cuidados de buena manera, no estaría cumpliendo con los estándares básicos para llevar una vida digna.

Fallos estructurales. Que vienen desde la directora del lugar, María Elena Cura, pasando por todo su equipo de trabajo. Que incluye médicos, enfermeras y nutricionistas.

Un abuelo se escapó del geriátrico y estuvo perdido alrededor de seis horas. Una vez encontrado habría recibido maltratos físicos de la directora, según contaron fuentes que presenciaron el hecho a este diario. Más precisamente le habría asestado un cachetazo detrás de la cabeza en frente de la policía.

Y los mensajes y testimonios que recibió Impacto Castex, por parte de ex empleadas del lugar, no hacen más que confirmar el tipo de maltrato al que están sometidos los abuelos que viven en el geriátrico ubicado en la calle Italia entre España y Raúl B. Díaz.

La situación a la que están expuestas estas personas mayores es muy delicada. Y no debería pasar mucho tiempo para que se actúe en consecuencia. En el periodístico emitido por la 99.9 ex empleadas de la residencia confirmaron los malos manejos y malos tratos hacia los abuelos.

Una ex empleada del lugar se comunicó con este medio y aseguró que renunció ya que “no le gustaba el estado en que se encontraban los abuelos. Los empleados no respetaban las indicaciones médicas de cada uno. Tampoco las dietas, ya que le dan a todos la misma comida. Sean hipertensos o diabéticos. No importa”.

Además confirmó que los enfermeros no están capacitados para hacer dicho trabajo. Por otra parte, mencionó una delicada situación. “Denunciaron al asilo porque se cayó una abuela, se fracturó y al poco tiempo habría fallecido. Desde que ella no está más el asilo es privado y cobrarían bastante dinero por cada abuelo”, agregó.

En la actualidad cuenta con más de 18 abuelos que no la pasarían nada bien. Pero cuando los familiares visitan a la gente que allí se hospeda encuentran todo en perfectas condiciones. Al igual que cuando el municipio o bromatología hacen presencia en el asilo.

Hay abuelas y abuelos con diferentes tipos de enfermedades que no serían tratados adecuadamente por el personal médico del lugar. Y peor aún. La nutricionista del lugar, de la cual se preservará la identidad por el momento, firmaría sin corroborar las comidas que reciben los abuelos. Con personas adultas que sufren diabetes o hipertensión y otras enfermedades y que deberían tener una dieta personalizada. Pero no. La nutricionista se encargaría de firmar y hacer parecer que todo corre en perfectas condiciones.

Se puede observar desde lejos que las cosas no están bien en el mencionado geriátrico. Ex empleadas brindaron su testimonio y pudieron dar fe de que lo que este periodístico está informando. Además aportaron pruebas acerca de las situaciones que ocurrirían en el lugar.

Pueden contarse situaciones aún más aberrantes. Como que un abuelo habría sido encontrado atado a una silla con sogas. Y una abuela habría sufrido maltratos de una empleada. Habría recibido tirones de oreja y terminado con las mismas muy lastimadas.

Llama poderosamente la atención como ninguna autoridad municipal hasta el momento ha intervenido y tomado cartas en este asunto. Ni Carmén Rajo, encargada de acción social, ni la Intendenta de Eduardo Castex, Mónica Cruchet.

Si bien realizan los controles como corresponde en la residencia ¿cómo no están al tanto de las cosas que pasan ahí dentro? ¿cómo aún no han accionado en contra de la directora?

Luego de que el hecho tomara trascendencia mediática el jueves, los funcionarios volvieron a dejar que este tipo de asuntos pasen desapercibidos en Castex.

Impacto Castex dialogó con la abogada de la Dirección de Adultos Mayores de la provincia. Daiana Orden aseguró que debería intervenir el municipio y acción social de inmediato y junto a la policía clausurar el lugar. Además, agregó que estas situaciones existen ya que los mensajes llegan por parte de ex empleadas del geriátrico.

“Cuando nosotros concurrimos a la residencia y vemos una situación particular se pide la colaboración del municipio y de la justicia. Recién ahí se puede proceder al retiro de las personas. Hay un protocolo que seguir”, comentó la abogada. Asimismo, remarcó que las autoridades de Acción social y de la municipalidad ya deberían haber tomado cartas en el asunto e investigar a la dueña y su personal.

Asimismo, aseguró que la Dirección de Adultos Mayores se hizo presente en la residencia que dirige María Elena Cura y que no notaron anomalías. “Trabajamos coordinadamente con la justicia, es decir cuando las personas realizan denuncias, ya sea en la policía o en la justicia, probablemente ellos nos auspicien dándonos conocimiento a nosotros”, le dijo la abogada a Impacto Castex. Y confirmó que los primeros que deben actuar son los municipios ya que ellos tienen la potestad de habilitar o clausurar el asilo. La Dirección de Adultos Mayores funciona como la autoridad de aplicación y como un órgano fiscalizador.

Según pudo saber Impacto Castex mediante fuentes consultadas, serán investigados la directora, el médico y la nutricionista del lugar.

“Con estas cosas que me estás contando debería intervenir la policía, acción social y la municipalidad y retirar los abuelos o clausurar el lugar hasta que se investigue qué pasa con la directora o encargada del lugar y el personal que trabaja en la residencia”.

“Nosotros llamamos a acción social y nos preocupamos por la situación del hombre que se escapó pero no sabíamos todo esta situación de maltratos constantes”, dijo la abogada sorprendida al escuchar el relato de los oyentes al periodístico emitido por la 99.9.

Acusaciones graves son las que tiene la dueña y encargada en la actualidad del geriátrico y todo su cuerpo de trabajo. Mediante mensajes que llegaron el viernes al programa Impacto Castex de ex empleadas y personas que han tenido familiares en ese lugar.

Este medio le consultó a un profesional de la salud qué problemas pueden acarrear que todos los abuelos, teniendo diferentes patologías, coman los mismo alimentos.

El profesional, que prefirió que su identidad no sea revelada, dijo que era un delito ya que “una persona que tiene hipertensión no puede alimentarse de la misma manera que una persona diabética. “Los abuelos deben tener una buena y adecuada alimentación”, explicó.

“Los médicos deberían saber qué es lo que comen los abuelos. Con verificación y control acerca de lo que se les cocina”, agregó. Al contarle la mala alimentación de los abuelos en la noche, el médico consultado, insistió en que sería casi un delito de la dueña y los médicos que permiten estos actos. “Todos deberían pagar la culpa porque se aprovechan de los abuelos. Lo económico no debe ser lo más importante cuando se trata de la salud”, manifestó.

También aseguró que como no se dedica a la política no puede tomar cartas en el asunto. Pero comentó que le asombra que desde acción social e intendencia no hayan hecho nada para clausurar un lugar que tendría esos malos tratos. “Tengo tristeza por ellos. Si yo tuviera un familiar ahí ya lo hubiera sacado de ese lugar después de escuchar los mensajes que llegaron a tu programa”, dijo en diálogo con Impacto Castex.

El profesional remarcó en varias oportunidades la pasividad de acción social y de Mónica Cruchet, la intendenta.

Enfermeras han renunciado a su trabajo por las situaciones de maltrato que reciben los abuelos y el mal manejo de la municipalidad en permitir y no controlar dichas situaciones.

Una nutricionista que no cumple con su trabajo. Que firma y no corrobora lo que comen los abuelos. Que no iría todos los días al lugar. Más de una vez abuelo diabéticos habría medido arriba de 500 de diabetes. Y personas hipertensas habrían tenido picos muy altos de presión. Todo sería como consecuencia de la mala alimentación y de que la nutricionista no controlaría ni sabría lo que comen.

Todo en complicidad de la dueña y los médicos del lugar. Quienes avalan y firman todos los meses sin control alguno. Como contaron a este medio enfermeras que formaron parte de este geriátrico.