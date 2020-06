Con solo cuatro participantes en la semifinal (Samanta, Damián, Agus y Agustina) la semana pasada se filtró un video que generó sospechas entre los televidentes del certamen. En el mismo puede verse a Samanta renovando su casa, pintando paredes, trayendo nuevos muebles y artefactos y dando cuenta de su alegría a todos sus seguidores. Pocos minutos pasaron hasta que se encendió la alarma tuitera: ¿Samanta ganó «Bake Off»? «Solo alguien con mucho dinero podría hacer tantos cambios», argumentaban los usuarios.

Este tropiezo y una fallida publicidad de Telefe revelando quien abandonaba el capítulo de la semana pasada (la querida Agus, una de las favoritas para llevarse el gran premio de $600.000) elevaron la ira de muchos tuiteros. «Se va a Agus pero no Samanta», «Samanta llora, Agus se la banca», fueron algunas de los comentarios motivados por la bronca despertados por el garrafal error del canal. Claro que el escándalo recién empezaba y aún no se había filtrado el inicio del caos: Samanta en realidad no tenía nada de amateur pues era pastelera con experiencia profesional.

Según el reglamento del juego, ser un trabajador pastelero profesional es algo completamente incompatible ya que se apuesta por los talentos amateur. La acusación de fraude se basa en que Casais figuraba como pastelera del Café San Juan y además tuvo participaciones televisivas en 2018, en el ciclo de C5N Tarde XTRA mostrando como se cocina un rogel.

“Acá trabajó hace mil años. No es nada para ocultar”, especificó el cocinero Lelé Cristobal, dueño de Café San Juan, en diálogo con Clarín. Si bien Cristóbal evitó dar más detalles, reconoció a Samanta como una profesional. Este testimonio clave y el descubrimiento del emprendimiento de venta de tortas de Samanta hicieron que el escándalo sacudiese los ánimos de Damián y Agustina, ambos participantes que quedaron en la final del ciclo.

De Samanta a «Sachanta»

«Está todo como muy revolucionado porque vos pensá que todo lo que salió de Sami hace que el programa parezca todo una mentira, y yo lo viví. Yo sé que no fue una mentira y todo lo que hicimos para estar ahí», afirmó la finalista Agustina Guz en un audio viralizado. En el mismo cuenta que mantuvo una charla por videollamada con Damián Pier Basile, finalista, y Samanta, en la cual la última se excusó por las acusaciones vertidas en su contra.

Y siguió: “El tema es que ayer ella nos hizo una videollamada a mí y a Damián, porque nosotros hacemos todo juntos. Nos hizo la videollamada diciéndonos que ella en Café San Juan solo sacaba las entradas, llorando, diciendo que no era pastelera, haciéndose la no sé qué, y yo ‘pobre, la está pasando re mal’. Damián estaba atacándola y yo le decía ‘no hagas leña del árbol caído’. Y a la tarde me llega que tuvo su propia pastelería. Me llegan las fotos y el video en el que lo nombra, y dice ‘vayan a comprar mis postres’. O sea, y yo digo, ¿puedo ser tan estúpida de defender, de seguir defendiendo a alguien que es indefendible?”.

Enojada por la mentira de su compañera, hizo una fuerte denuncia contra la producción del reality de comidas dulces: “En el medio, los que caen son los de la producción. Los de Turner la seleccionan y se quieren salvar todos. Y entonces ‘todos eran profesionales, arruinemos a todo el mundo, para que no caiga ella sola’. A mí me saltaron a bardear con que supuestamente era profesional, con un CV que armaron. Yo hice un curso en 2010, y lo dije en la producción, que no tiene un título oficial, se lo dije a la producción. Me bardearon en Twitter y lo contesté, ahora está todo el mundo bancándome. Es como ‘revoleemos mie… para todo el mundo’ por un quilombo de canales. Se están metiendo con nosotros cuando no tenemos nada que ver”

Asegurando que Damián «está sacado», Guz sentenció: “Y lo de Samanta, no sé si es boluda, cínica o si los de la producción se están haciendo los boludos y lo sabían y no nos dijeron nada. Es competencia desleal».

Samanta, ¿asesina?

La sorpresa que descolocó a Telefe, a los jurados, a los participantes, y a todos los televidentes de «Bake Off» llegó pocos días atrás cuando se descubrió un dato oscuro del pasado de Samanta Casais, la controvertida pastelera: en noviembre de 2017 fue acusa de homicidio culposo, luego de aparentemente atropellar a una persona y darse a la fuga.

La hija de la víctima, Lorena Olguín, apareció en los medios para desenmascarar a la «inocente y aniñada» participante, dando a conocer algunos detalles de la investigación por la muerte de su padre. “Samanta es la persona que conducía el vehículo cuando mi papá tuvo un siniestro en su moto. Tuvimos varios problemas porque ella dijo que fue mi papá el que se la llevó puesta, pero en las grabaciones y fotos de la autopista 25 de Mayo se ve que ella amagó con salir con el auto justo cuando venía mi papá y ella se lo come en una curva a unos 500 metros de la cancha de Vélez. Ella se cruzó del cuarto carril a la banquina porque reventó una cubierta”, había comunicado en diálogo con «Informados de Todo» (América).

Con esta escabrosa historia, Alfredo Olguín, de 74 años, habría muerto por culpa de Casais, quien eligió no dar la cara y admitir su culpabilidad. “La sentencia quedó en un resarcimiento económico y cumplir tareas comunitarias, pero la causa quedó abierta a la espera de que ella cumpla. Le retiraron el registro, pero el resarcimiento nunca lo hizo, que encima fue por monedas… Que no tiene precio la vida de mi padre. A mí esto me revuelve muchos sentimientos. Esta persona vio a mi padre tirado en la autopista y ni siquiera se bajó del auto. No se dio a la fuga porque se le pararon 20 autos adelante de ella y no dejaron que se vaya. El único que bajó del auto fue el marido, que estaba enyesado, y trataba de socorrer a mi papá que estaba tirado en el piso en el medio de la autopista”, siguió Olguín, entristecida.