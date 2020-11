“Hace 15 días vino el ‘Tato’ a quejarse, no sé por qué tema puntual. Entonces me llama Vanini y me dice: aplicale el 50% porque el ‘Tato’ anuló y nosotros no podemos ignorar lo que él dice”. El Tato hace referencia a Julio ‘Tato’ González, ex intendente de Castex, ex Ministro de Seguridad de la Pampa y actual presidente del bloque del PJ La Pampa en la Cámara de Diputados. Mientras que Vanini se refiere a José Vanini, Secretario General de la misma provincia.

El audio publicado por el periodista Beto Valdez, muestra el apriete que recibe la colega Luciana Piris de 99.9 impacto FM por parte de José Pérez, Secretario de Medios de la Pampa. El funcionario del gobierno de Zilloto le solicita que merme sus críticas contra el ‘Tato’ si quiere que le devuelvan la pauta:

“Vos hace lo tuyo y yo hago lo mío”, amenaza Pérez “¿lo mío seria no tocar más el tema?”, pregunta Piris, a lo que el secretario de medios responde: “y arregla un poco la situación con el ‘Tato’, eso es lo que te quiero decir. La policía también necesita un poco eso, viste”

El audio revela los contactos que mantiene “Tato” González, como ex ministro de seguridad de la provincia, para mandar a la policía a hostigar a Piris.

“Yo estoy amenazada por la policía, ¿cómo vivo yo acá?” sostiene Piris. “Yo te pido una cosa: vos trata de solucionar eso y llamalo a Vanini y pedile que te devuelva la pauta. Que ellos te la cortaron y querés saber por qué y que te la devuelvan” responde Pérez, ignorando la delicada situación que atraviesa la periodista.

El audio completo

Fuente:Notiar