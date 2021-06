La vicerrectora de la Universidad Nacional de La Pampa, Verónica Moreno, explicó a este medio, que esta posibilidad de garantizar el cupo laboral trans que se viene trabajando hace unos años. “En el 2018 se aprobó en el Consejo Superior la posibilidad de la reglamentación del cupo trans, que siempre fue el uno por ciento. Estuvimos trabajando en su reglamentación durante 2020 y a fines del año pasado se aprueba porque no es suficiente si no lo tenes reglamentado, y finalmente pudimos ahora abrir la convocatoria”, comentó.

“El reglamento prevé que haya una comisión, un Consejo Consultivo y de seguimiento de todos estos procedimientos que es el que va avalando todas las decisiones que se van tomando. Primero hicimos un registro, estamos en conversaciones con el municipio de Pico y el municipio de Santa Rosa, y también con la Secretaría de Mujer, Géneros y Diversidad de la Provincia, porque entendemos que no es una cuestión exclusivamente de una institución. Esto es una política pública que se desarrolla en distintas áreas de Gobierno”, puntualizó.

Consultada sobre el contexto de aprobación y reglamentación del cupo trans dentro de la Universidad, la autoridad universitaria remarcó que a principios de mayo se llevaron a cabo jornadas de sensibilización para el personal no docente, “y ahora vamos a implementar junto con este cargo, capacitación en administración pública porque entendemos que no solo hay que abrir la posibilidad de presentar el Currículum y puedas ser seleccionado para trabajar, sino también tiene que ver con cómo se capacitan para poder trabajar en los ámbitos de Gobierno”, sostuvo.

Concreción

Consultada sobre lo que representa para una institución con tanto peso en la sociedad, como es la UNLPam, poder garantizar este cupo, Moreno aseguró que “estamos muy contentos con dar inicio a todo esto”.

“Lo que sale ahora es concretamente un cargo para una persona y en la inscripción hay un formulario donde deben rellenar sus datos. La inscripción es hasta el día 18, se van a poder inscribir por internet, correo electrónico, por teléfono, o pueden venir personalmente a Rectorado de lunes a viernes, de 9:00 a 12:00 horas”, contó.

En cuanto a la necesidad de requisitos para acceder a ese formulario, Moreno aseguró que “como sabemos que el colectivo trans es uno de los más vulnerables, no ponemos ningún tipo de requisito. Simplemente tienen que venir e inscribirse, la única condición que ponemos para este trabajo es que hagan la capacitación que va a durar un año y es la única que les va a permitir desempeñarse en este ámbito de trabajo. Nada más que eso, no hay otra condición”, aclaró.

“Para nosotros abrir esta posibilidad es un orgullo porque se trata de abrir el juego a otros colectivos, porque en general, las instituciones funcionamos a partir de cierta normalidad. Argentina también fue el primer país en tener el matrimonio igualitario, en reconocer los derechos que tienen las personas que provienen de este colectivo. A mí me llena de orgullo que una institución como la Universidad sume a este proceso de distribución de derechos, porque forma parte de ampliar, no solamente la extensión sino en profundidad de los derechos”, reconoció.

Igualmente, acotó que “tampoco estamos tan contentos, somos conscientes de que estamos dando los primeros casos”. Reveló además que este cupo se trata del uno por ciento de personas trans que pueden ocupar cargos laborales dentro de la universidad, lo que representa cuatro puestos de trabajo. “Esto es muy poco porque todo el mundo está buscando empleo. Uno tiene que entender que se garantiza el uno por ciento, pero también es cierto que no perdemos de vista que el colectivo trans forma parte de una sociedad y de situaciones de marginalidad que involucran a todos y todas”, enfatizó.

En la misma línea, la vicerrectora agregó que “no perdemos de vista la insatisfacción, también es cierto que esto ha sido muy lento. Hay compañeros y compañeras que están esperando esto, y seguro va a ser difícil seleccionar uno dentro de toda la gente que se inscriba, pero esto es lo que podemos ofrecer hoy. La universidad y las facultades también pueden convocar a un empleo, pero también tiene que ver con una lógica de presupuesto, cuáles son las vacantes que se producen. Hay que pensar en términos de cuál es el mercado de empleo dentro de la universidad porque no hay tanta apertura”, admitió.

Santa Rosa

En cuanto a la posibilidad de abrir la convocatoria para el colectivo trans en la ciudad capital, Moreno recordó que allá no existen por el momento vacantes, “recordemos que hay varios concursos, que son públicos, en la universidad y que algunos requieren de formación profesional. Cuando la universidad abre los concursos, a nadie se le prohíbe la inscripción. Una persona del colectivo podría inscribirse, y exigen cierta formación específica porque están puntualmente destinados a una sección en particular”.

“En este caso puntual del Rectorado de General Pico, estamos llamando para una categoría básica, es la mínima por la cual uno ingresa. Se trata de la categoría 7, con tareas de asistencia, de colaborar, de acompañar, no de desarrollar. El punto es que hay que ver cómo se van haciendo las vacantes. Lo cierto es que el reglamento exige al Rectorado y a las unidades académicas que los próximos cuatro empleos que se tomen sean para personas del colectivo trans”, informó.

Por último, admitió que no existe un tiempo establecido para este proceso y que “eso no depende solamente de Rectorado, depende de las Facultades que también forman parte de este compromiso”, cerró.

Fuente: La Reforma