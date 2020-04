Martín Cabrales, vicepresidente de la empresa Cabrales, aseguró este martes que «son ejemplares las medidas del gobierno pampeano» para hacer frente a la crisis económica producto de la pandemia de coronavirus. Lo hizo en referencia al anuncio del gobernador Sergio Ziliotto de otogar una línea de créditos a tasa cero a través del Banco de La Pampa para que las empresas paguen el salario de sus trabajadores.

«Es un ejemplo lo que han hecho en La Pampa. Me enteré ayer porque me lo mandó un amigo y lo envié a todos lados. No conozco al gobernador ni a su signo político, pero lo felicito. A esta pandemia hay que responderle con un batería de medidas muy contundentes, con instrumentos financieros rápidos, fáciles de entender y aplicar. Que el comercio y la gente que está más perjudicada tenga acceso directo al crédito, que es para pagar sueldos y capital de trabajo», aseguró.

Consultado si la decisión del gobierno pampeano se puede imitar con la banca privada, Cabrales dijo «que llega un momento en que el Banco Central tiene que dictar medidas, dar instrumentos, incentivar, que tanto a través de los bancos privados o provinciales, se instrumenten créditos rápidos para un salvataje a la industria y la producción. Así como han declarado a los alimentos como esenciales, el sistema financiero también es esencial. Tiene que estar a la altura y priorizar la salud económica y productiva de los argentinos. Salud y economía no son antagónicos, porque primero está la salud, pero cuanto mejor esté la economía, mejor estará la salud. Es digno de imitar, felicito al gobernador y al Banco de La Pampa».

Cabrales, quien en su momento defendió las políticas del expresidente Mauricio Macri, ahora rescata la gestion de Alberto Fernández. «El presidente, con muy buen criterio, priorizó la salud de los argentinos. Los empresarios también, tomamos todos los protocolos de higiene en nuestros locales. Lo más importante es la vida de la gente, el capital más importante de la empresa es el humano», afirmó en declaraciones a Kermés.

Agregó que «lo veo liderando. Es un presidente que desde el primer momento ha estado muy presente en lo que es la salud, que con su equipo, hablo también de Kulfas (Matías, ministro de Desarrollo Productivo), conoce la problemática argentina. Tenemos un Estado presente en lo sanitario. Gracias a Dios el tema parece que se ha tomado a tiempo, esperemos que la curva se achate, y necesitamos también un Estado presente en lo económico y lo financiero».

La empresa Cabrales tiene más de 300 empleados. La actividad alimenticia continúa produciendo en el medio de la pandemia. El empresario comentó que «a estamos llevando adelante día a día, observando la realidad. Con preocupación obviamente, pero con los recaudos necesarios. Con el primer DNU, al declarar esencial alimentos y bebidas, parte de nuestra fábrica siguió operando para abastecer almacenes y supermercados. Lo que es administración trabaja desde la casa, lo mismo que la parte de la empresa que abastece a bares y hotelería. Esto es día a día, considero que recién empezamos y va para largo.

fuente:EL diario