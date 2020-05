¿Barbijo si o no?. ¿Conviene usar el tapaboca?. ¿Es obligatorio entrar cubiertos a los comercios?.

Con la apertura comercial se abrieron diversos interrogantes en la provincia en torno al uso o no de barbijos a días del comienzo del invierno donde comenzarán a surgir otros virus que provoquen deficiencias respiratorias.

Entrevistado por los periodistas de la ciudad, el ministro de Salud, Mario Kohan, diferenció que el barbijo «tiene una indicación médica» y el tapaboca «una indicación social, una herramienta más para evitar la propagación».

Kohan aclaró que el propietario de los comercios debe usar de manera obligatoria y por decreto el barbijo o cubreboca.

«Recomendamos al ciudadano que utilice el barbijo si va entrar en un comercio donde el espacio físico es limitado y si no se guarda la distancia correspondiente entre personas», sumó.

Para el ministro, «es mejor usarlo que no usarlo» sobre todo en la etapa «No Covid» que está por comenzar ahora.

«Hoy es oportuna este tipo de recomendación ya que empezarán a circular otro tipos de virus como por ejemplo la influenza», puntualizó.

Según el entrevistado, «La Pampa es una suerte de isla pero no significa que no vamos a tener casos positivos de coronavirus: sería muy raro no tener».

-¿Es verdad que alguna vez todos tendremos el virus?

-No se si es verdad pero es parecido. Lo lógico es que tengamos casos me parecería raros que no los tuviéramos.

-¿La alternativa de volver para atrás siempre esta presente?

-Por supuesto. Por eso abogamos por la conciencia social.

